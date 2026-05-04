Неделя перемен и решений: гороскоп для всех знаков зодиака на 4–10 мая

Астрологический прогноз на первую неделю мая 2026 года указывает на активный период перемен, социальных событий и пересмотра личных приоритетов. Для части знаков это будет время решений в работе и финансах, для других – период восстановления, путешествий и новых знакомств.

Как отмечают в Vogue, в центре внимания оказываются отношения, коммуникация и личные инициативы. Некоторые знаки зодиака столкнутся с возвращением людей из прошлого, другие – с неожиданными предложениями или новыми возможностями в профессиональной сфере.

Овен

Овны в течение недели будут действовать уверенно и решительно. Астрологические влияния усиливают активность и стремление к достижению целей. В рабочих вопросах возможно положительное развитие событий и финансовые поступления. В конце недели возрастает социальная активность и вероятность неожиданных встреч. В сфере отношений сохраняется благоприятная динамика.

Телец

Тельцы сосредоточатся на финансах, работе и важных разговорах. Период способствует принятию взвешенных решений и стабилизации ситуаций. Возможно усиление нагрузки, однако результаты будут ощутимыми. В выходные возрастает потребность в отдыхе и восстановлении сил.

Близнецы

Для Близнецов неделя будет связана с пересмотром социального круга и личных границ. Усиливается желание избегать токсичных контактов и сосредоточиться на собственных интересах. Успешными будут встречи, поездки и новые знакомства. В отношениях возможны неожиданные события.

Рак

Раки получат неделю активных эмоциональных и социальных событий. Возможны траты на комфорт, внешность или досуг. В профессиональной сфере появляются новые возможности для развития. Также есть вероятность контакта с человеком из прошлого, что может повлиять на эмоциональное состояние.

Лев

Львы сосредоточатся на упорядочении финансовых и рабочих вопросов. Период благоприятен для закрытия старых обязательств и наведения порядка. Во второй половине недели возрастает энергия для новых активностей. В выходные возможны приятные события в личной жизни.

Дева

Девы могут столкнуться с небольшими препятствиями в начале недели, однако ситуация постепенно стабилизируется. С середины недели появляются новые возможности для активности, путешествий и спорта. Период также благоприятен для решения практических вопросов и планирования.

Весы

Для Весов неделя станет периодом освобождения от старых переживаний и завершения давних вопросов. Рабочие задачи могут потребовать больше внимания, однако общая ситуация будет контролируемой. В конце недели растет творческий потенциал и вдохновение.

Скорпион

Скорпионы будут активно вовлечены в дела окружения, в частности семейных или дружеских вопросов. Это время взаимопомощи и совместного решения задач. В работе возможны интересные идеи и финансовые перспективы. Во второй половине недели стоит больше времени уделить отдыху.

Стрелец

Стрельцы получат новые возможности для развития и общения. Растет количество предложений, которые стоит внимательно рассмотреть. Период благоприятен для социальной активности и новых знакомств. В выходные возможны позитивные события в личной жизни.

Козерог

Козероги сосредоточатся на планировании будущего и личном развитии. Решения, принятые на этой неделе, могут иметь долгосрочное влияние. Выходные лучше посвятить отдыху и восстановлению. В сфере отношений возможны новые, пока еще скрытые симпатии.

Водолей

Водолеи почувствуют потребность в спокойствии и переосмыслении некоторых вопросов. Начало недели может быть более медленным, однако ближе к выходным возрастает энергия. Это хороший период для творчества, прогулок и восстановления внутреннего баланса.

Рыбы

Рыбы проведут активную неделю, связанную с обучением, путешествиями и новыми идеями. Социальные контакты будут продуктивными и могут дать важные результаты. В работе стоит обращать внимание на советы опытных людей. Выходные благоприятны для отдыха и восстановления сил.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

