Не увидел возвращения отца из трехлетнего плена: на фронте погиб сын легендарного командира минного тральщика "Геническ" Ярослав Бойчук. Фото и видео

На Запорожском направлении фронта во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий ВСУ Ярослав Бойчук. Он – сын известного защитника Мариуполя, легендарного командира минного тральщика "Геническ" Александра Бойчука, которого Россия более трех лет держала в плену.

Видео дня

К сожалению, наконец вернувшись домой, теперь отец будет ждать возвращения сына-Героя с войны – на щите. Безмерно трагическую весть сообщило издание "Цензор.НЕТ".

Сын продолжил путь отца и стал военным

Ярослав Бойчук родом из города Владимир Волынской области. В юном возрасте он выбрал путь военного по примеру отца.

Его мама признавалась: "Вообще-то думала, что он будет музыкантом". Однако юноша закончил военно-морской лицей. Впоследствии, в 2017-м году, поступил на первый курс академии и потом тоже служил в морском флоте.

Во время полномасштабной войны защитник выполнял боевые задания на передовой. Он погиб как настоящий Герой в боях на Запорожском направлении фронта. Его смерть стала невосполнимой потерей для семьи, которая более трех лет жила надеждой дождаться возвращения Александра из плена, и теперь вынуждена пережить еще одну страшную трагедию.

У Ярослава Бойчука остались отец, мать и старший брат. Сейчас семья ждет возвращения молодого Героя домой, чтобы достойно провести в последний земной путь.

"Все эти годы сын воевал в ожидании освобождения отца. И теперь они даже не успели увидеться. Тело пока невозможно достать из зоны активных боевых действий", – сообщил украинский журналист Богдан Кутепов, который в 2017-м снимал фильм о Бойчуках.

Встречи с сыном так и не произошло

Напомним, что Александр Бойчук, 1976 года рождения, служил в Крыму в должности командира минного тральщика "Гениченск" и весной 2014 года, во время аннексии полуострова, отказался изменить присяге и перейти на сторону России.

Кроме борьбы с агрессором, в течение восьми месяцев моряк участвовал в миротворческой миссии Украины в Ираке.

После начала полномасштабной войны старший мичман и главный старшина 9-го дивизиона надводных кораблей Военно-морских сил Украины участвовал в героической обороне Мариуполя, где в марте 2022-го попал в плен. Первый год моряка даже не было в списках живых.

Семья Бойчуков с Волыни более трех лет ждала возвращения Александра из российской неволи. Только 14 августа 2025 года защитника удалось вернуть домой в рамках обмена пленными. Однако встречи с сыном так и не произошло – Ярослав погиб раньше.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа в Луцке 11 августа попрощались с 20-летним воином-сиротой Максимом Нагорным, прощальное письмо которого цитировал президент. Он погиб 19 июля во время минометного обстрела в селе Молодецкое Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!