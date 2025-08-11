Ему навсегда будет 20: в Луцке попрощались с воином-сиротой, прощальное письмо которого цитировал президент. Фото

В Луцке 11 августа попрощались с 20-летним воином Максимом Нагорным. Он погиб 19 июля во время минометного обстрела в селе Молодецкое Донецкой области. Завещание Максима, написанное им в блиндаже после адского обстрела, цитировал с трибуны президент Украины Владимир Зеленский.

Видео дня

В последний путь защитника Украины провели жители городской территориальной громады. О прощании с Героем сообщила Луцкая мэрия.

Отпели Максима Нагорного в Свято-Троицком соборе Луцка. Проститься с бойцом пришли его невеста и сестра, друзья и знакомые, одноклассники, педагоги и лучане. К общей молитве за упокой души почившего воина присоединилась также заместитель мэра Луцка Ирина Чебелюк.

После завершения заупокойного богослужения гроб с телом защитника пронесли по Театральной площади. Люди провожали в последний путь Героя, стоя на коленях.

Возле памятного фотостенда погибшим Героям траурная процессия остановилась, люди исполнили государственный гимн.

Похоронили Максима в секторе воинских захоронений на городском кладбище в селе Гаразджа.

Его похороны состоялись за день до дня рождения – 12 августа Максиму должен был бы исполниться 21 год.

Максим Нагорный был сиротой, вырос в детдоме, в 18 лет пошел в армию добровольцем. Сначала боец служил в 14 Отдельной механизированной бригаде, затем перевелся в бригаду оперативного назначения "Спартан".

У Максима из родных есть только сестра Иванна, с которой он потерял связь в детстве. Они снова нашли друг друга после начала полномасштабной войны.

Со своей девушкой Натальей были вместе полтора года и собирались пожениться.

Максим участвовал в боях в Донецкой области, успел побывать на военных учениях в Испании.

Два года назад в блиндаже вблизи Купянска под обстрелами воин написал завещание. В нем Максим просил изменить действующую систему детских домов, через которые прошел сам.

Завещание юного Героя в Верховной Раде цитировал Владимир Зеленский.

"Я – рядовой ВСУ. Так уж случилось, что я круглый сирота, и если погибну за Украину, то не хочется стать рутинной чернильной записью в бюрократической статистике потерь. У меня есть мечта – прожить жизнь не зря и, кроме получения победы на фронте, помочь многим детям-сиротам", – говорилось в завещании Максима.

Тогда воину было всего 18 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, жизнь 20-летнего воина Максима Нагорного из Луцка оборвалась в боях на Покровском направлении. Невеста и сестра военного две недели не могли забрать его тело из морга в городе Каменское, так как для проведения ДНК-экспертизы недостаточно было данных сестры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!