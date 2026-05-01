'Не успел прожить свою жизнь': на Сумщине погиб 19-летний оператор БПЛА из Черкасской области. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин Дмитрий Копылов из Черкасской области. Он стал на защиту родной земли, как только ему исполнилось 18 лет – и уничтожал врагов как оператор БпЛА.

Жизнь защитника оборвалась на Сумщине 23 апреля, в вечность он ушел 19-летним. О потере сообщили в Монатирищинском городском совете

Что известно о Герое

На родную Черкасскую область на щите возвращается молодой Герой Дмитрий Копылов.

"Война ежедневно вырывает из наших объятий лучших, оставляя пустоту, которую невозможно заполнить, и боль, которая не проходит со временем. И самое страшное – она забирает молодые жизни, которые только-только расцветали. Безжалостная война не спрашивает, не дает времени, не оставляет выбора. Она приходит и забирает тех, кто еще только учился жить, мечтать, любить, строить свое будущее. Дмитрий Витальевич Копылов был одним из таких. Он не успел прожить свою долгую жизнь. Не успел осуществить всех мечтаний. Не успел сказать еще тысячи важных слов. Но в свои 19-ть успел стать Героем – показать, что означает настоящая преданность, мужество и честь", – отметили в Монастырищинской громаде.

Родился Дмитрий15 февраля 2007 года в селе Долинцы.

С первого по пятый класс учился в Шуляковской школе. Далее перевелся в Монастырищенскую школу-интернат (ныне – Монастырищенский филиал лицея "Успех"). После окончания 9-го класса поступил в ГУЗ "Жашковский аграрно-технологический профессиональный лицей" и почти сразу, в первые месяцы обучения, перевелся в ГУЗ "Монастырищенский профессиональный лицей", где в 2025 году получил две специальности – электрогазосварщика и водителя автотранспортных средств категории "С".

"Дмитрий Копылов был спокойным, добрым, трудолюбивым. Его молодая жизнь только начиналась. Он имел востребованную рабочую профессию, работящие руки и много хороших планов и мечтаний на будущее. Но в своем юном возрасте наш храбрый Защитник принял взрослое, взвешенное решение – не ждать, когда кто-то другой освободит страну, а идти самому ее защищать от захватнических рук. Поэтому, пока одни здоровые, сильные, опытные прятались, бежали из Украины – невысокий, худощавый 18-летний юноша пошел добровольцем на фронт", – говорят в громаде.

В 2025 году Дмитрий прошел базовую общевойсковую подготовку и профессиональный курс операторов БПЛА.

Получив военно-учетную специальность, Дмитрий в составе 106-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ был направлен для выполнения боевых задач на Сумское направление.

"Оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным "Демон" в составе 1-го экипажа беспилотных авиационных комплексов 3-го взвода БпАК всегда четко и профессионально выполнял военные распоряжения. Его работа отличалась слаженностью, выдержкой и высокой эффективностью, но, к сожалению, война забрала его молодую жизнь. 23 апреля 2026 года во время выполнения очередного задания в районе населенного пункта Кружок Конотопского района Сумской области солдат Дмитрий Копылов погиб, оставшись до последнего верным присяге, своим собратьям и Украине. Он отдал самое дорогое – собственную жизнь – за свободу и независимость своего государства", – отметили на малой родине воина.

Прощаются с Героем 1 мая в селе Шуляки Жашковской громады. Вечный покой он обретет на сельском кладбище.

Защитника дома ждали родители и старшая сестра.

