'Не требуют подкачки': в Украине создали непробиваемые колеса для военной техники

В Украине создали уникальные непробиваемые колеса для военной техники. Модульные шины, которые не требуют подкачки, запатентовала компания Qirim Tech.

Сейчас изобретение находится на стадии испытания. Об этом сообщает Автоцентр.

Отечественная разработка безвоздушных шин для фронта

Отмечается, колеса состоят из центральной ступицы, сменных эластичных элементов и композитных вставок из резиновой крошки и полиуретановых связующих.

Такие безвоздушные шины устойчивы к проколам и оптимально подходят для военной техники: от наземных роботизированных систем до бронемашин. Их использование позволяет снизить расходы на эксплуатацию в полевых условиях и одновременно повысить безопасность украинских военных.

Для расширения производства, на которое уже сформирован запрос более чем на 5 тысяч единиц, необходимо привлечь около 200 тысяч долларов инвестиций. Средства планируют направить на изготовление специальной оснастки и пресс-форм.

Кроме военной сферы, модульные безвоздушные шины могут применяться также в аграрной отрасли и горнодобывающей промышленности.

