Не смягчитель для белья: что добавить во время стирки, чтобы одежда была свежее

Смягчитель для ткани – замечательное средство для сохранения свежести и мягкости вашей одежды, но мало того, что он недешевый, так он еще и может сыграть с вами злую шутку.

Поэтому эксперты советуют более экономную и действенную альтернативу. Итак, для этого добавьте немного уксуса в цикл полоскания – это поможет избавиться от любых остаточных запахов от моющего средства или смягчителя ткани, пишет OBOZ.UA.

Уксус является "натуральным смягчителем ткани", который помогает избавиться от статического электричества и освежить вашу одежду. Его также можно использовать для борьбы с пятнами.

Еще одна альтернатива – таблетка амспирина. Он содержит салициловую кислоту, которая является фантастическим натуральным растворителем для пятен на основе белка. Когда вы растворяете ее в средстве для замачивания, кислота нейтрализует пожелтение и разрушает связь между тканью и грязью.

Это трюк, который профессиональные прачечные незаметно используют годами, чтобы получить свежие и чистые вещи после стирки.

Аспирин – это безопасный, мягкий и невероятно дешевый способ продлить срок службы вашей одежды. Он особенно хорошо подходит для деликатных хлопковых изделий, которые могут быть испорчены хлорным отбеливателем.

