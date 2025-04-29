'Не прячем': в ГНСУ резко ответили на упреки о коррупции

После волны обвинений в распиле 23 миллиардов гривен, в Госпогранслужбе резко ответили на упреки о коррупции. В ведомстве говорят, что ничего не хоронят, а результат видят и враги.

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Об этом заявили в ГНСУ. Ведомство опубликовало фото боеприпасов, которые, по утверждению, были закуплены после громкого скандала с распоряжением правительства о передаче 23 миллиардов гривен на закупки.

Пограничники показали, что закупили за 23 миллиарда.

"Смотрите! Увидели?" – такими словами в ГНСУ начинается сообщение с изображением боеприпасов. Пограничники также резко ответили на обвинения в возможных схемах.

"Предоставляем краткий ответ на упреки о "распиле бабла", "коррупционной схеме" и "прокладках". Работу продолжаем и не прячем - потому что средства, которые закупает Госпогранслужба, украинские воины уже используют на линии фронта. А самое главное - на себе их хорошо чувствуют российские захватчики", - заявили в пресс-службе.

В PHU Lechmar в комментарии для 24 Канала подтвердили, что поставки вооружения в рамках контракта на 23 миллиарда гривен продолжаются. Представительница компании Каролина Сюдила отметила, что дежурная партия уже на Украине.

Сегодня PHU Lechmar завезли в Украину снаряды калибра 152 и 122 миллиметров, снаряды в реактивные системы залпового огня и мины 120 калибра. Эта поставка состоялась в рамках контракта на 23 миллиарда и является очередным результатом системной работы, которую мы ведем для того, чтобы украинские военные непрерывно получали современные средства поражения и необходимые боеприпасы. Мы прикладываем максимум усилий для своевременной поставки всего вооружения предусмотренного по договору с ГНСУ, – заявила спикер.

В компании также подчеркнули, что партнерство с Государственной пограничной службой рассматривают как вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Напомним, 29 ноября 2024 года правительство приняло распоряжение №1191-р о передаче 23 миллиардов гривен от Агентства оборонных закупок (АОЗ) в Государственную пограничную службу. Инициатором выступило Минобороны.

Тогда журналист Юрий Николов заявил о возможной афере: по его данным, средства могут пойти авансом польской фирме Lechmar, не имеющей собственного производства и ранее не занимавшейся столь масштабными контрактами.