'Не ищем идеальных': в СБУ объяснили, как стать одним из 'Альфы'

Служба безопасности Украины продолжает расширение команды Центра специальных операций "Альфа" и предлагает украинцам присоединиться к гражданским специалистам.

Об этом говорится в объявлении СБУ.

"После российских обстрелов многие задают себе один и тот же вопрос: что я могу сделать для их прекращения и возмездия врагу? Если это о тебе – присоединяйся к команде настоящих профессионалов и звони в рекрутинговый центр "Альфы" СБУ на короткий номер 4444 (звонки бесплатные). Наши рекрутеры ответят на все твои вопросы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ЦСО "Альфа" находится в процессе расширения и приглашает гражданских специалистов.

"Не ищем идеальных – ищем своих: тех, кто действует, проявляет инициативу и готов брать ответственность. Это и есть характер "Альфы", – отметили в СБУ.

Кандидатам предлагают службу по контракту или мобилизации.

Рекрутам гарантируют качественную подготовку от инструкторов "Альфы" и лучшее снаряжение.

Также кандидаты могут рассчитывать на поддержку командиров и собратьев с реальным боевым опытом, работу в команде профессионалов, где каждый выполняет важную роль.

Заполнить анкету можно онлайн на сайте alfa.ssu.gov.ua.