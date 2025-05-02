'Мартин' или 'чайка'? Как говорить по-украински правильно

Мы привыкли называть белых птиц, которые водятся у водоемов, охотятся на рыбу и очень характерно кричат чайками. Знали ли вы, что на украинском языке эти создания имеют совсем другое название.

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Объяснение дал Департамент парков и рекреации Днепровского городского совета. И при этом рассказал, как правильно называть птицу, которую вы сейчас себе представили. Ее название, согласно украинским словарям – это "мартин" (ударение на втором слоге).

"Есть тенденция любых приморских птиц называть "чайками", однако в орнитологии название "Чайка" привязано к роду Vanellus (рус. Чибис) — прибрежных птиц семейства Сивковых, гнездящихся на влажных лугах и болотах", — говорится в сообщении.

"Мартинами" же называют птиц, обитающих на морских просторах и внутренних водоемах. Они не боятся людей и часто обитают рядом с нами и питаются остатками человеческой пищи. А иногда даже нагло ее воруют у тех, кто вышел прогуляться по побережью. За способность чистить пляжи от такого рода мусора их и ценят.

"Мартини" распространены по всему миру, а встретить их можно чуть ли не на каждом пляже. ""Мартини" отличные ныряльщики и рыбаки. Они имеют водонепроницаемое оперение, длинные широкие крылья и короткий хвост. На лапах есть перепонки, помогающие им плавать. Клюв у них на конце изогнутый, чтобы удерживать скользкую рыбу. Они умеют издавать громкие крики, напоминающие человеческий смех", – объяснили в департаменте.

Образ жизни "мартини" ведут групповой – селятся семейными группами, состоящими из супружеских пар со своим потомством. Днем эти птицы добывают еду, а ночью прячутся в недоступном для хищников месте и спят.

Основная еда "мартинов" – это рыба. Они могут часами кружить над водой, выслеживая добычу. Но питаются эти птицы также фруктами, овощами, насекомыми, червями, остатками ракообразных и моллюсков, которых выбрасывает на берег.

Чего орнитологи не советуют делать с "мартинами" никогда, так это не кормить их хлебом. Испеченное тесто любые птицы плохо переваривают и могут от этого даже погибнуть.

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