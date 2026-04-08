'Не дождетесь!': в 'Евросолидарности' ответили на 'беспокойство' пророссийского издания здоровьем Порошенко

Партия "Европейская Солидарность" отреагировала на запрос пророссийского издания "Страна.UA", в котором заинтересовались якобы ухудшением состояния здоровья Петра Порошенко. В политсиле отметили, что настоящая причина внезапной "заботы" подсанкционного медиа – не состояние здоровья лидера оппозиции, а его чрезмерная активность в пользу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Здесь одно издание, которое формально находится под санкциями, вдруг очень обеспокоилось состоянием здоровья Петра Порошенко. Трогательно. Особенно если вспомнить, что обычно их гораздо больше интересует не здоровье украинских политиков, а температура российских нарративов в украинском информационном пространстве", – иронично отметили в "ЕС".

В политсиле назвали причину этой внезапной "заботы".

"Порошенко слишком активен. Слишком много помогает армии, бывает на фронте, работает с международными партнерами. Почти 8 миллиардов гривен помощи ВСУ, сотни тысяч дронов, сотни комплексов "Ай-Петри" – техника, которая ежедневно спасает жизни украинских военных. Да, для определенных сред это действительно выглядит как нечто опасное. Не дождетесь. Петр Порошенко работает, как и работал. И продолжит это делать – для армии, для государства, для украинцев", – говорится в заявлении "Евросолидарности".

Вместе с тем в "Евросолидарности" обратили внимание на состояние дел в самой запрещенной в Украине пророссийской политической партии ОПЗЖ, назвав экс-регионала Сергея Левочкина "координатором" "Страна.UA", и спросили о его собственном самочувствии, учитывая ряд резонансных событий.

"Пользуясь случаем, тоже хотим проявить человечность и поинтересоваться: как там состояние здоровья вашего координатора, народного депутата от опзж Сергея Левочкина? Не влияет ли на него стресс от последних новостей — от заявлений бывшей жены об абьюзе и угрозах, криминальных историй во Франции до интересных деталей международного уровня? Да и вообще ряды опзж переживают сейчас тяжелые времена – то подозрение, то вообще СИЗО. Быть "военнопленными" власти нелегко. И, как показывает практика, именно в этих кругах вопросы здоровья часто возникают не случайно, а как реакция на очень конкретные проблемы", – отметили в "Евросолидарности".