Не делайте этого в жаркую погоду: счет за электроэнергию может вырасти

В жаркую погоду мы все стремимся к тени и прохладе, даже дома. Поэтому мы всё чаще устанавливаем системы кондиционирования воздуха. Однако неправильное использование кондиционера может значительно увеличить наши счета за электроэнергию!

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Старайтесь не настраивать кондиционер на чрезмерно низкие температуры (например, 17–18 градусов по Цельсию). Такая настройка заставляет устройство работать на максимальной скорости, что значительно увеличивает потребление электроэнергии и, в конечном итоге, ваши счета, пишет OBOZ.UA.

Чтобы этого избежать, ваш кондиционер следует настроить на 24–26 градусов Цельсия, а разница между температурой в помещении и на улице не должна превышать 8 градусов Цельсия. По словам экспертов, каждый градус ниже увеличивает потребление энергии на несколько процентов!

Помните, что кондиционер, работающий часами подряд, потребляет значительное количество электроэнергии. Например, устройство мощностью 2000 Вт, работающее шесть часов в день в течение месяца, потребляет примерно 360 кВт·ч. Это может обойтись вам в дополнительные расходы до 300 злотых в счете.

Конечно, правильное использование кондиционера – не единственный способ сэкономить энергию в жаркие дни. Еще один трюк – не пропускать солнце, закрывая окна днем и опуская жалюзи или шторы.

Это значительно уменьшит накопление тепла в комнатах, а кондиционер и вентиляторы будут потреблять гораздо меньше электроэнергии. Стоит открывать окна поздно вечером, когда на улице прохладнее, можно даже оставлять их открытыми на всю ночь.

В жаркие дни холодильник также работает на более высокой скорости. Чтобы снизить потребление энергии, следует открывать его как можно реже и ненадолго. Каждый раз, когда внутрь попадает тёплый воздух, он вынужден интенсивно охлаждаться. Избегайте размещения теплых продуктов в холодильнике и обеспечьте надлежащую вентиляцию – для этого оставьте зазор (примерно 5–10 см) сзади и по бокам холодильника.

В чрезвычайно жаркие дни также лучше ограничить использование плиты. Готовьте быстро и, по возможности, используйте приборы, не излучающие тепло, такие как микроволновые печи, скороварки или многофункциональные тостеры, вместо традиционных конфорок и духовок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе продолжается аномальная жара, от которой гибнут десятки людей. В ряде стран ежедневно фиксируются рекордные показатели температуры воздуха: столбики термометров поднимаются до 35, 37 и даже свыше 40 градусов по Цельсию.

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