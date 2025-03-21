Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали 14-летнюю агентку России, которую враг заставил совершить теракт в Тернополе, шантажируя "откровенными" фото. Утром 13 марта она спрятала рюкзак со взрывчаткой возле райуправления полиции, однако правоохранители своевременно обнаружили и нейтрализовали бомбу. Теперь девушке "светит" до десяти лет тюрьмы.

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Об этом 21 марта сообщили пресс-службы СБУ и Нацполиции. Как отмечается, украинские силовики разоблачили спецслужбы РФ на еще одном факте вовлечения несовершеннолетних украинцев в подготовку терактов.

В Тернополе задержана 14-летняя школьница, которую оккупанты завербовали, чтобы подорвать ее вместе со взрывчаткой возле местного райуправления полиции.

По данным следствия, россияне обратили внимание на девушку, когда она искала быстрый заработок в Telegram-каналах.

Чтобы привлечь ее к сотрудничеству, оккупанты "взломали" ее телефон, шантажировали и угрожали "слить" откровенные фото несовершеннолетней в сеть.

В результате девушка согласилась работать на россиян и по их инструкциям изготовила самодельное взрывное устройство.

Необходимые компоненты и химические вещества она приобрела в одном из магазинов Тернополя.

Затем она спрятала его в рюкзак и спрятала под автомобилем, припаркованным рядом с админзданием полиции.

В этот момент спецслужбы РФ планировали дистанционно подорвать взрывчатку, чтобы убить свою агентку и максимальное количество прохожих.

Однако украинские правоохранители сорвали планы врага – своевременно обнаружили и нейтрализовали взрывчатку, задокументировали подрывную деятельность РФ и задержали исполнительницу преступления.

В частности, в четверг, 13 марта, около 06:50 во время обследования территории админздания полиции сотрудник территориального подразделения обнаружил под служебным авто черный рюкзак, а неподалеку – телефон с павербанком.

О подозрительной находке были поставлены в известность все экстренные службы.

На место прибыли взрывотехники, криминалисты, спасатели, оперативники, следователи и специалисты других профильных подразделений.

Был эвакуирован личный состав подразделения полиции и местных жителей, а также обеспечена охрана прилегающей территории.

В найденном рюкзаке взрывотехники обнаружили мощную взрывчатку, которую безопасно обезвредили.

С помощью изъятого телефона должен производиться видеоконтроль и дистанционная активация бомбы.

В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили лицо, причастное к закладке взрывчатки. Ею оказалась 14-летняя школьница.

Девушке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на теракт).

Она находится под домашним арестом, ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ на Днепропетровщине задержали агента РФ, который планировал подорвать наряд полиции. Фигурантом оказался 25-летний безработный из Павлоградского района. По замыслу врага, правоохранители должны были прибыть по фейковому вызову.

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