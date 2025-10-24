Люди, очень прошу помощи!

В госпиталях критически не хватает гражданской одежды для тяжелораненых.

Кто не знает, в госпитали каждый день привозят десятки тяжелораненых бойцов.

Поранення жахливі, дуже багато бійців з ампутацією обох кінцівок, немає рук, ніг, за опіків багато сліпих хлопців. Кожного дня операції, це жахлива біль та страждання.

Купила 100 одиниць одягу, але цього дуже замало.

Дуже потрібні футболки, кофти, штани, шапки, взуття.

Потрібно зібрати кошти на одяг на три шпиталі.

Завтра треба оплатити перший рахунок – 55000 грн, з понеділка треба викупити ще на 50 тис грн.

Подивіться фото.

Ще дуже багато замовлень з фронту.

На самий важкий Покровський напрямок потрібні дрони, зарядні станції та генератори.

Це саме необхідне!!

Потрібно зібрати 370 000 грн.

Люди, ми просимо вам не бути байдужими.

Кожна гривня це велика допомога.

Оплатила і пошти все вже поїхало на фронт.

Одяг вже роздають в шпиталі.

Три старлинка 35000 та 19900грн

Дав рації – 28300 та 25200 грн

Зарядні станції – 53050 грн

Генератор – 37000 грн

Одяг – 36400 грн та 18000 грн

Ще зарядні станції – 51410 грн

Та дрон – 1900 евро

Дякуємо всім за кожну гривню!

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253