Блог | Не будьте равнодушными: в госпитали критически нужна одежда для тяжелораненых, а на фронт – дроны и зарядные станции
Люди, очень прошу помощи!
В госпиталях критически не хватает гражданской одежды для тяжелораненых.
Кто не знает, в госпитали каждый день привозят десятки тяжелораненых бойцов.
Далее текст на языке оригинала.
Поранення жахливі, дуже багато бійців з ампутацією обох кінцівок, немає рук, ніг, за опіків багато сліпих хлопців. Кожного дня операції, це жахлива біль та страждання.
Купила 100 одиниць одягу, але цього дуже замало.
Дуже потрібні футболки, кофти, штани, шапки, взуття.
Потрібно зібрати кошти на одяг на три шпиталі.
Завтра треба оплатити перший рахунок – 55000 грн, з понеділка треба викупити ще на 50 тис грн.
Подивіться фото.
Ще дуже багато замовлень з фронту.
На самий важкий Покровський напрямок потрібні дрони, зарядні станції та генератори.
Це саме необхідне!!
Потрібно зібрати 370 000 грн.
Люди, ми просимо вам не бути байдужими.
Кожна гривня це велика допомога.
Оплатила і пошти все вже поїхало на фронт.
Одяг вже роздають в шпиталі.
Три старлинка 35000 та 19900грн
Дав рації – 28300 та 25200 грн
Зарядні станції – 53050 грн
Генератор – 37000 грн
Одяг – 36400 грн та 18000 грн
Ще зарядні станції – 51410 грн
Та дрон – 1900 евро
Дякуємо всім за кожну гривню!
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253