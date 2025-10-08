Названы лауреаты Нобелевской премии по химии: за что отметили

Нобелевский комитет 8 октября объявил лауреатов Нобелевской премии в области химии. Ими стали ученые Сусум Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги. Ученые были награждены за разработку металлоорганических каркасов.

Видео дня

Официальное мероприятие состоялось в Стокгольме (Швеция). Об этом сообщила пресс-служба Фонда Нобеля.

Нобелевская премия по химии присуждается за выдающиеся достижения в области химии, которые принесли наибольшую пользу человечеству. Это высшая награда за научные открытия и изобретения в химической сфере. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию должен получить тот, кто сделает наиболее важное открытие или усовершенствование в области химии.

Лауреаты Нобелевской премии по химии 2025 года создали молекулярные конструкции с большими пространствами, через которые могут проходить газы и другие химические вещества. Эти конструкции, металлоорганические каркасы, могут использоваться для сбора воды из воздуха пустынь, улавливания углекислого газа, хранения токсичных газов или катализа химических реакций.

Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги разработали новую форму молекулярной архитектуры. В их конструкциях ионы металлов играют роль краеугольных камней, связанных длинными органическими (углеродными) молекулами. Вместе ионы металлов и молекулы организованы в кристаллы, содержащие большие полости. Эти пористые материалы называются металлорганическими каркасами. Изменяя строительные блоки, используемые в конструкции, химики могут проектировать их для захвата и хранения определенных веществ. Эти конструкции также могут управлять химическими реакциями или проводить электричество.

Что предшествовало

Работа ученых началась в 1989 году, когда Ричард Робсон экспериментировал с использованием внутренних свойств атомов по-новому. Он соединил положительно заряженные ионы меди с четырёхлучевой молекулой; эта молекула имела химическую группу, которая притягивалась к ионам меди на конце каждой из ветвей. Соединившись, они образовали упорядоченный, объёмный кристалл. Он был подобен алмазу, заполненному бесчисленными полостями.

Робсон сразу осознал потенциал своей молекулярной конструкции, но она оказалась нестабильной и легко разрушалась. Позже Сусуму Китагава и Омар Яги заложили прочную основу для этого метода строительства. В период с 1992 по 2003 год они независимо друг от друга совершили ряд революционных открытий. Китагава показал, что газы могут втекать в конструкции и вытекать из них, и предсказал, что металлоорганические каркасы можно сделать гибкими. Яги создал очень устойчивый каркас и показал, что его можно модифицировать, используя рациональную конструкцию, придавая ему новые и желаемые свойства.

После новаторских открытий лауреатов химики создали десятки тысяч различных каркасов. Некоторые из них могут способствовать решению важнейших задач человечества, включая отделение перфторалкильных аминов от воды, разложение следов фармацевтических препаратов в окружающей среде, улавливание углекислого газа или сбор воды из воздуха пустынь.

Напомним, нобелевскому комитету не удалось связаться с лауреатом премии этого года по медицине Фредом Рамсделлом. Мужчина, вероятно, даже не знает, что удостоен высокой награды, потому что устроил себе "лучшую жизнь вдали от цивилизации".

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом США официально выдвинул кандидатуру президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Инициативу поддержали в семи странах мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!