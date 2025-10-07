Нобелевскому комитету не удалось связаться с лауреатом премии этого года по медицине Фредом Рамсделлом. Мужчина, вероятно, даже не знает, что удостоен высокой награды, потому что устроил себе "лучшую жизнь вдали от цивилизации".

Рамсделл разделил престижную премию с Мэри Брункоу и Шимоном Сакагучи за их открытия, связанные с функционированием иммунной системы. Об этом сообщает The Guardian.

Куда пропал нобелевский лауреат

Нобелевский комитет не смог связаться с Рамсделлом и сообщить новость о присуждении награды за открытия в медицинской отрасли, потому что мужчина организовал себе "цифровую детоксикацию".

Друг Рамсделла и соучредитель лаборатории Sonoma Biotherapeutics Джеффри Блюстоун рассказал, что исследователь заслуживает признания, но связаться с ним он не может. По его словам, Рамсделл в настоящее время может находиться "где-то в глуши Айдахо".

Нобелевский комитет также столкнулся с трудностями, пытаясь связаться с Брункоу. Исследователь находится на западном побережье США, которое отстает от Стокгольма на девять часов. Однако в конце концов им удалось с ней связаться.

За что присвоена премия

Рамсделл, Брункоу и Сакагучи получили премию за исследование, в котором идентифицированы "охранники" иммунной системы, называемые регуляторными Т-клетками. Их работа касается "периферической иммунной толерантности", которая не позволяет иммунной системе наносить вред организму.

Научная работа привела к появлению новой области исследований и разработке потенциальных методов лечения, которые в настоящее время оцениваются в ходе клинических испытаний. 74-летний Сакагучи сделал первое ключевое открытие еще в 1995 году, обнаружив ранее неизвестный класс иммунных клеток, которые защищают организм от аутоиммунных заболеваний. В свою очередь, 64-летний старший консультант в компании Sonoma Biotherapeutics Рамсделл сделал еще одно ключевое открытие в 2001 году.

Главная интрига в этом году

Основной темой, которая обсуждается в связи с Нобелевской премией в данный момент, является активное стремление президента США Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира и реакция на это со стороны мирового сообщества и экспертов. СМИ сообщают о "агрессивной кампании", которую Трамп развернул для лоббирования своей кандидатуры, включая звонки зарубежным политикам.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным этой награды за свои миротворческие усилия, заявляя, что остановил "семь войн". Он также публично высказывал мнение, что если он не получит премию, это будет "большим оскорблением для Соединенных Штатов".

Как сообщал OBOZ.UA, Белый дом США официально выдвинул кандидатуру президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Инициативу поддержали в семи странах мира.

