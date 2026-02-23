Названы 5 продуктов, которые категорически запрещено давать котам

Многие продукты, предназначенные для потребления человеком, могут быть вредными для кошек и не содержат питательной ценности, необходимой вашему любимцу.

Видео дня

Наши пушистые питомцы нуждаются в сбалансированном питании и имеют особые потребности в питательных веществах, чтобы оставаться здоровыми, и все это можно найти в полноценном корме для кошек. Хотя время от времени может возникать соблазн давать вашей кошке человеческие лакомства, делать этого не стоит, ведь некоторые из них могут представлять серьезную угрозу для здоровья, пишет Express.

Молочные продукты

Хотя многие владельцы домашних животных считают, что кусочек сыра или немного молока будут хорошим лакомством для их кошек, лучше избегать любых молочных продуктов.

Согласно данным организации Cats Protection, большинство кошек имеют непереносимость лактозы, а употребление молочных продуктов, таких как сыр, может раздражать их желудок.

Сырое мясо, рыба и яйца

Сырое мясо и рыба или сырые яйца могут содержать вредные бактерии и паразитов, что вызовет различные заболевания у вашей кошки.

Также следует избегать кормления сырыми костями, поскольку это увеличивает риск удушья или закупорки желудка.

Виноград, изюм и смородина

Виноград, изюм и смородина могут вызвать почечную недостаточность у кошек, а те, кто имеет хронические заболевания почек, могут иметь больший риск.

Эти продукты никогда не надо давать котам, поэтому их следует хранить подальше от домашних любимцев.

Авокадо

Авокадо имеют высокое содержание жира и содержат токсин под названием персин. Употребление этого продукта в больших количествах может вызвать проблемы со здоровьем у кошек.

Шоколад, кофе и продукты, содержащие кофеин

Шоколад, кофе и другие продукты, содержащие кофеин, имеют высокую концентрацию веществ, которые называются метилксантинами. По словам экспертов, если их часто употреблять в пищу, они могут быть чрезвычайно токсичными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что кот пытается вас защитить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.