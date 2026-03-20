'Наши истории нужно сохранять': Маргарита из Мариуполя рассказала о пережитом Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Маргарита – одна из тех детей, чье имя стало символом силы и несокрушимости. Девочка из Мариуполя отмечена президентской наградой "Будущее Украины". Когда ей было 7 лет, россияне сбросили авиабомбу на ее дом, и она выжила после этого ужасного взрыва. Трагедия навсегда изменила ее жизнь. Свою историю 11-летняя Маргарита рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Маргарита до сих пор бережет семейное фото: на нем все родственники празднуют ее день рождения. Сегодня остались только она и мама – остальные погибли в Мариуполе. 8 марта 2022 года российская авиабомба уничтожила дом, где собрались 12 ее родных. Маргарита тогда оказалась под завалами и не чувствовала ног. Спасатели смогли помочь только потому, что она из-под обломков звала на помощь.

"Тогда собралась вся моя семья, еще были соседи. Мы хотели все собраться вместе, чтобы уехать из Мариуполя. И вдруг у меня в глазах темнеет, они очень болят. Когда пришла в себя, то увидела маму, она была рядом, вся в крови", – вспоминает тот страшный день Маргарита.

Так, в один миг оборвалось детство в то время 7-летней девочки. После ранения она почти два дня ничего не видела. Ее мама получила перелом, многочисленные ушибы, тяжелую контузию и травму головы. Но даже в больнице они не чувствовали себя в безопасности – второй раз попали под обстрел.

"Мы в палате лежали с мамой, вдруг начались сильные взрывы, вылетели стекла. Мы легли на пол. Мама сразу потеряла сознание, а я просто лежала возле нее, ничего не видела. Могла ориентироваться только на слух", – рассказывает Маргарита.

Из больницы их перевезли в бомбоубежище. Какое-то время Маргарита еще не теряла надежды: искала родных, спрашивала о них, ждала. Но со временем девочка узнала страшную правду: из всей семьи выжили только она, мама и девушка брата. Поэтому она так бережет семейное фото. На нем ее близкие еще живы, еще вместе, еще улыбаются. А еще она постоянно держит при себе зеркальце, которое ей подарил отец. Говорит, что, держа его в руках, успокаивается.

Сегодня Маргарита живет дальше – со шрамами на теле и памятью, которую невозможно стереть. Она не пытается от них избавиться: эти следы стали для нее напоминанием о пережитом и о ценности жизни. В 2022 году Маргарита вместе с мамой дала показания о пережитом. По факту гибели почти всей семьи открыто уголовное производство.

"Когда мне было восемь лет, я давала показания. Хотелось бы, чтобы те, кто это сделал, почувствовали, что я пережила. Есть много детей, которые имеют такой же опыт. Я хочу рассказать таким же детям, как я, что они не единственные и что нужно жить дальше. Наши истории нужно хранить, чтобы люди знали, что такое война", – говорит девочка.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 140 тысяч историй о войне, из них 12 500 – истории мариупольцев. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.