Население Земли превысило возможности планеты – исследования

Новое исследование предупреждает, что человеческая популяция уже стала слишком большой и требовательной для того, чтобы Земля могла ее стабильно поддерживать на нынешнем уровне.

Основываясь на более чем двух веках данных о населении, команда под руководством Кори Брэдшоу из Университета Флиндерса в Австралии обнаружила, что человечество живет далеко за пределами того, что наша планета может обеспечить в долгосрочной перспективе, пишет Science Alert.

Центральным понятием исследования является "вместимость среды" – термин, происходящий из логистики XIX века, где он означал полезную грузоподъемность угольных пароходов. В экологическом контексте это максимальное количество особей определенного вида, которое экосистема может удерживать бесконечно долго без разрушения собственной ресурсной базы.

Ученые, анализируя данные за последние двести лет, пришли к выводу, что человечество искусственно расширило эту емкость благодаря эксплуатации ископаемого топлива. Нефть, газ и уголь позволили людям создать удобрения для питания миллиардов и энергию для поддержки глобальной инфраструктуры, однако эта опора становится все более уязвимой.

Исследователи определили максимальную и оптимальную емкость планеты. Максимальная вместимость, составляющая примерно 12 миллиардов человек, является абсолютным теоретическим пределом. Она рассчитывается без учета того, насколько существенными могут быть сопутствующие негативные последствия, например голод, болезни или войны. Зато оптимальная емкость, которую ученые оценивают в 2,5 миллиарда человек, предусматривает равновесие, при котором размер популяции является экологически устойчивым и одновременно позволяет поддерживать достойный уровень жизни для каждого.

Даже несмотря на то, что с 1960-х годов темпы прироста населения начали замедляться, мы все еще движемся к опасному пику в 11,7–12,4 миллиарда человек, которого мир достигнет ближе к 2070 году.

Одним из главных выводов анализа является то, что численность населения влияет на экологическую деградацию значительно сильнее, чем уровень индивидуального потребления. Именно общее количество людей является ключевым фактором, объясняющим аномальный рост температуры, расширение экологического следа и объемы глобальных выбросов.

Экологи описывают способность среды поддерживать популяцию вида как его "несущую способность". Это оценка количества особей любого вида, которые могут выжить долгосрочно, на основе имеющихся ресурсов и скорости, с которой эти ресурсы восстанавливаются.

