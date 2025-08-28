Видео дня
Нардеп Гончаренко объяснил, как юноши 18-22 лет смогут пересекать границу
Народный депутат Алексей Гончаренко дал разъяснения – какие документы должны иметь юноши 18–22 лет, чтобы пересечь границу Украины.
Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Нужен паспорт для выезда за границу, а также военно-учетный документ (в том числе в электронной форме), который предъявляется по требованию представителя ГПСУ", – заявил нардеп.
Он также отметил, что существуют исключения.
"Норма не распространяется на лиц, которые занимают определенные должности в органах государственной власти, государственных органах и органах местного самоуправления. Эти лица могут выезжать за границу только в служебную командировку", – пояснил Гончаренко.
По его словам, новые правила уже работают с 28 августа.