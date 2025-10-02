'Нам очень сильно помогли': 5-летний Михаил из Запорожья прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Михаилу 5 лет, он родом из Запорожья. Год назад вражеский снаряд разрушил их квартиру – мальчика нашли под завалами. Без сознания и с тяжелыми ранениями головы и туловища он попал в больницу. Месяцы борьбы за жизнь: операции, реанимация, пластика черепа. Недавно Михаил присоединился к проекту "Реабилитация раненых детей" в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям!", где прошел курс физического восстановления и психологической поддержки.

"Нам очень сильно помогли. В санатории Мише очень нравится. Поэтому огромное спасибо Ринату Ахметову за такую возможность", – говорит Надежда, мама мальчика.

Смотрите видео с участием Михаила на YouTube-канале Фонда.

До трагедии Миша имел инвалидность I группы, а после ужасных ранений его состояние значительно ухудшилось – мальчик стал чрезвычайно возбудимым, заново учится контролировать движения и пока что перестал говорить. Сейчас семья вместе с медиками делает все возможное, чтобы дать ему шанс на жизнь – полную физической, психологической и социальной реабилитации. Михаил ежедневно доказывает: его несгибаемая воля сильнее любых испытаний.

"Мальчик получает занятия с кинезотерапевтом, эрготерапевтом, логопедом, психологом и проходит арттерапию. И когда это проводится комплексно ежедневно, результаты появляются значительно быстрее. В нашем реабилитационном центре "Модрычи" мы работаем прежде всего с нейрореабилитацией. Это рутинная практика для пациентов с поражением головного или спинного мозга и периферической нервной системы. 90% нашей работы – нейрореабилитация. Мы научены работать командно с такими сложными случаями, и поэтому достигаем быстрых и положительных результатов", – рассказывает Ирина Лирник, главный врач МРЦ "Модрычи".

В рамках проекта "Реабилитация раненых детей" программы "Ринат Ахметов – Детям!" Фонд оказывает помощь детям до 18 лет, получившим тяжелые травмы в результате войны. Благодаря программе разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей со всей Украины.

Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.

Если вашим детям или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800 50 90 01 (работает с понедельника по пятницу).