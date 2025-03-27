Налог 'на яйца': кого в СССР заставляли платить за бездетность

Советский Союз был известен своими масштабными социальными экспериментами, одним из которых стал налог на бездетность, введенный в 1941 году. Эта мера имела целью стимулировать рождаемость, особенно в условиях войны и послевоенного восстановления. Однако его реализация вызвала немало споров и недовольства среди населения.

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Так называемый "налог на яйца" распространялся на мужчин в возрасте от 20 до 50 лет и женатых женщин в возрасте от 20 до 45 лет, у которых не было детей. Незамужние женщины от уплаты налога освобождались, даже если у них не было детей. Женатые мужчины были обязаны отдавать часть своей зарплаты государству, что привело к появлению в народе иронического названия "налог на яйца".

Размер налога

Размер налога зависел от уровня доходов и местожительства. Для городских жителей он составлял 6% от зарплаты, если она превышала 91 рубль в месяц. При меньших доходах ставка снижалась, а при зарплате менее 70 рублей налог не взимался. Сельские жители находились в более сложном положении, платя фиксированную сумму, которая была значительным бременем для их бюджетов.

Льготы и исключения

Советские власти предусмотрели ряд исключений. Налог не платили люди, которые не могли иметь детей по состоянию здоровья, или потерявших детей. Студенты до 25 лет, Герои СССР, военные и члены их семей были также освобождены от налога. Монахи получили освобождение от налога в 1946 году из-за их религиозных убеждений.

Противоречие и критика

Несмотря на благие намерения, эффективность налога была сомнительной. Государство пыталось стимулировать рождаемость только экономическими методами, игнорируя другие важные факторы, такие как жилищные условия, материальное обеспечение и доступность детских садов. Взыскание налога только с женатых людей также вызвало негодование.

Особенно болезненным было восстановление налога при смерти единственного ребенка. Для родителей, переживших утрату, это правило становилось не только финансовым, но и моральным испытанием.

Отмена налога

Налог на бездетность вызвал критику в течение многих лет. В конце 1980-х годов начали предоставлять льготы молодоженам, но налог оставался проблемой. Он был полностью отменен в начале 1992 года в рамках налоговой реформы.

История "налога на яйца" демонстрирует попытки государства решить демографические проблемы административными методами. Однако для успеха нужны комплексные меры, учитывающие не только экономические стимулы, но и социальные условия жизни людей.

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