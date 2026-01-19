Находился в розыске и сопротивлялся: в Одесском ТЦК объяснили случай с грубым задержанием мужчины. Видео

В Одесском областном территориальном центре комплектования объяснили обстоятельства жесткого задержания мужчины, видео которого распространили в соцсетях. Событие произошло 19 января 2026 года в Одессе на улице Софиевской с участием военнослужащих ТЦК и представителей Национальной полиции.

Видео дня

По информации Одесского областного ТЦК и СП, соответствующее разъяснение обнародовали на официальной странице в Facebook. В сообщении отмечается, что все действия происходили в присутствии сотрудников Национальной полиции Украины и в рамках действующего законодательства.

В ТЦК отметили, что их группа действовала по вызову полиции и участвовала в составлении административных материалов в отношении гражданина, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

Реакция центра

В ведомстве отрицают версию о незаконном похищении. В Одесском ТЦК подчеркнули, что физическое воздействие применялось исключительно для пресечения противоправных действий. Информацию о якобы похищении мужчины или доставлении его в неизвестном направлении там назвали не соответствующей действительности.

"Во время проверки и выяснения обстоятельств гражданину было предложено предоставить военно-учетные документы и проследовать для оформления административного протокола и уточнения учетных данных. Гражданин от выполнения законных требований отказался и оказал сопротивление. Физическое воздействие применялось исключительно с целью прекращения противоправных действий и обеспечения возможности оформления административных материалов. Информация о "похищении" лица или его доставки "в неизвестном направлении" не соответствует действительности" – заявили в ТЦК.

В то же время в центре отметили, что утверждение об умышленном избиении, повреждении автомобиля или превышении полномочий требуют отдельной проверки. Руководство ТЦК заявило о принципиальной позиции по недопущению неправомерного поведения со стороны своих работников.

Служебная проверка

Оценку действиям участников дадут после анализа видео материалов. По факту инцидента инициирована служебная проверка, во время которой учтут видеозаписи и документы, составленные Национальной полицией. В ТЦК сообщили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников события.

В случае установления нарушений виновные лица будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины. Также граждан призвали воздерживаться от распространения непроверенной информации и дождаться официальных выводов.

"По факту происшествия инициирована служебная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников с учетом видеоматериалов и материалов, составленных Национальной полицией. В случае установления нарушений виновные лица будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины. Призываем граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации" – отметили в ТЦК.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Одессе суд избрал меру пресечения трем работникам ТЦК, которых подозревают в вымогательстве денег и незаконном лишении свободы мужчины. По версии следствия, речь идет о похищении во время мобилизационных мероприятий с целью получения выкупа. Всех подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!