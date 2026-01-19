УкраїнськаУКР
русскийРУС

Находился в розыске и сопротивлялся: в Одесском ТЦК объяснили случай с грубым задержанием мужчины. Видео

Андрей Колотовкин
Новости. Общество
3 минуты
2,5 т.
Находился в розыске и сопротивлялся: в Одесском ТЦК объяснили случай с грубым задержанием мужчины. Видео

В Одесском областном территориальном центре комплектования объяснили обстоятельства жесткого задержания мужчины, видео которого распространили в соцсетях. Событие произошло 19 января 2026 года в Одессе на улице Софиевской с участием военнослужащих ТЦК и представителей Национальной полиции.

Видео дня

По информации Одесского областного ТЦК и СП, соответствующее разъяснение обнародовали на официальной странице в Facebook. В сообщении отмечается, что все действия происходили в присутствии сотрудников Национальной полиции Украины и в рамках действующего законодательства.

В ТЦК отметили, что их группа действовала по вызову полиции и участвовала в составлении административных материалов в отношении гражданина, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

Реакция центра

В ведомстве отрицают версию о незаконном похищении. В Одесском ТЦК подчеркнули, что физическое воздействие применялось исключительно для пресечения противоправных действий. Информацию о якобы похищении мужчины или доставлении его в неизвестном направлении там назвали не соответствующей действительности.

"Во время проверки и выяснения обстоятельств гражданину было предложено предоставить военно-учетные документы и проследовать для оформления административного протокола и уточнения учетных данных. Гражданин от выполнения законных требований отказался и оказал сопротивление. Физическое воздействие применялось исключительно с целью прекращения противоправных действий и обеспечения возможности оформления административных материалов. Информация о "похищении" лица или его доставки "в неизвестном направлении" не соответствует действительности" – заявили в ТЦК.

В то же время в центре отметили, что утверждение об умышленном избиении, повреждении автомобиля или превышении полномочий требуют отдельной проверки. Руководство ТЦК заявило о принципиальной позиции по недопущению неправомерного поведения со стороны своих работников.

Находился в розыске и сопротивлялся: в Одесском ТЦК объяснили случай с грубым задержанием мужчины. Видео

Служебная проверка

Оценку действиям участников дадут после анализа видео материалов. По факту инцидента инициирована служебная проверка, во время которой учтут видеозаписи и документы, составленные Национальной полицией. В ТЦК сообщили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников события.

В случае установления нарушений виновные лица будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины. Также граждан призвали воздерживаться от распространения непроверенной информации и дождаться официальных выводов.

"По факту происшествия инициирована служебная проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников с учетом видеоматериалов и материалов, составленных Национальной полицией. В случае установления нарушений виновные лица будут нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины. Призываем граждан воздерживаться от распространения непроверенной информации" – отметили в ТЦК.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Одессе суд избрал меру пресечения трем работникам ТЦК, которых подозревают в вымогательстве денег и незаконном лишении свободы мужчины. По версии следствия, речь идет о похищении во время мобилизационных мероприятий с целью получения выкупа. Всех подозреваемых взяли под стражу без права внесения залога.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!