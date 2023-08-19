Нафтогаз передаст ВМС Вооруженных сил Украины два буксирных судна

Группа Нафтогаз инициировала передачу двух буксиров-швартовщиков Укртранснафты для нужд Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Группе "Нафтогаз".

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К полномасштабному вторжению маневренные буксиры "Львов" и "Укртранснафта" привлекались для швартовки танкеров с нефтью на морском терминале "Южный". А теперь будут служить надежной опорой нашим защитникам в рядах ВМС.

"Оба судна не пострадали после начала полномасштабного вторжения РФ, находятся на плаву и укомплектованы необходимым оборудованием. В частности, их можно использовать для ввода крупногабаритных судов в порт и вывода из него, для швартовки и отшвартования судов, для осуществления кантировки судов, буксировки портовых барж и других плавучих объектов", – добавили в "Нафтогазе".