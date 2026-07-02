Начало июля станет периодом мощного "космического очищения" и новых возможностей для трех знаков зодиака: среди них – Скорпион

Начало июля принесет мощный период "космического очищения" и новых возможностей. Астрологи прогнозируют, что особенно повезет трем знакам зодиака, у них появится шанс завершить сложный этап жизни, реализовать давние планы и решить затянувшиеся проблемы.

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Редакция AstroOboz делится полезной информацией от астрологов, каким знакам зодиака улыбнется удача в начале июля.

Рак

Для Раков это период личного прорыва и энергетического подъема. Юпитер активно поддерживает их стремления, поэтому это идеальное время для реализации самых смелых планов и проектов, которые раньше откладывались

Скорпион

Представители этого знака смогут оставить позади стресс и эмоциональное напряжение. Начало месяца поможет исцелиться после прошлых разочарований и откроет путь к новым начинаниям

Рыбы

Рыб ждет неожиданное признание их заслуг и усилий. Окружение наконец-то оценит ваши старания, что придаст уверенности в собственных силах и правильном выборе жизненного пути.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям право выбора: верить в предсказания или нет.

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