На въездах действует контрольно-пропускной режим: в Умань прибыли израильские полицейские. Фото

По состоянию на вечер 22 сентября в Умань Черкасской области для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана приехали почти 40 тысяч паломников, среди которых 38 тысяч – иностранцы. Чтобы усилить меры безопасности, прибыли также израильские полицейские.

Видео дня

Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Как отметил представитель полиции Израиля в Украине и странах СНГ Пауль Тимкивский, правоохранители-иностранцы будут помогать украинским коллегам в обеспечении правопорядка.

Он поблагодарил Нацпол Украины за высокий уровень подготовки и работы в эти дни и отметил, что израильские правоохранители будут оставаться в Умани до завершения Рош ха-Шана.

Председатель Национальной полиции Иван Выгивский провел координационное совещание, чтобы организовать работу подразделений.

Также он, вместе с заместителем Александром Фацевичем, посетил места проверки граждан, посещающих Умань как паломники.

"Полиция продолжает обеспечивать публичный порядок и безопасность во время паломничества хасидов. Главная задача – охрана публичного правопорядка, а также профилактика уголовных и административных правонарушений... В городе работает сводный отряд из работников различных служб: оперативников, следователей, патрульной полиции, полиции диалога, батальона полиции особого назначения, кинологов, взрывотехников, спасателей ГСЧС, Нацгвардии и других. Работа всех привлеченных сил налажена, проводится постоянный мониторинг ситуации", – заверил Выговский.

На въездах в район паломничества действует контрольно-пропускной режим, то есть копы проверяют лиц и транспортные средства. Улицы города патрулируют пешие и автомобильные экипажи полиции.

Праздник Рош ха-Шана в Умани собирает иностранных верующих, несмотря на войну

Празднование иудейского нового года начнется вечером 22 сентября и продлится два дня.

Во время Рош ха-Шана Умань становится местом массового паломничества хасидов, которые приезжают в Украину, чтобы помолиться на могиле Ребе Нахмана, основателя брацлавского хасидизма.

Цадик (верховный раввин-учитель) Нахман переехал в Умань в конце жизни и завещал похоронить себя именно в этом городе, потому что в свое время во время гражданского восстания – Колиивщины – в Умани было уничтожено большое количество евреев.

Последняя проповедь Нахмана была приурочена к новому году по иудейскому календарю. Религиозный деятель умер в возрасте 38 лет 16 октября 1810-го от чахотки. Он похоронен на еврейском кладбище.

Як писав OBOZ.UA:

– 22 сентября хасиды приняли участие в массовой молитве. Кроме того, состоялась молитва за мир в Украине.

– В Черкасской ОВА ожидали, что в этом году в Умань съедется не меньшее количество хасидов, чем в прошлом, когда в городе собралось около 30 тысяч человек.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!