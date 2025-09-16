Едут из разных стран: стало известно, сколько паломников прибыло в Умань на празднование Рош ха-Шана

В Умань на празднование Рош ха-Шана уже приехали 3919 паломников из разных стран мира. Больше всего гостей прибыло из Израиля, США, Канады, Великобритании и Франции. В пресс-службе Черкасской ОВА отмечают, что в этом году ожидают не меньшее количество хасидов, чем в прошлом году, когда в городе собралось около 30 тысяч человек.

По данным портала "18000", в Черкасской ОВА подтвердили, что организаторы празднования готовятся к большому наплыву паломников. В то же время в комментарии изданию пресс-секретарь ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк рассказала, что нарушений со стороны хасидов по состоянию на сейчас не зафиксировано. Полиция и ГСЧС работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить порядок и безопасность.

Обеспечение безопасности

Отдел коммуникации полиции Черкасской области сообщил, что правоохранители переведены на усиленный режим службы. Руководитель полиции региона Олег Гудыма провел инструктаж и отметил необходимость слаженной работы в условиях нынешней ситуации безопасности. По его словам, главная задача – гарантировать безопасность людей во время празднования.

На период мероприятий в Умани будут действовать ограничения: запрещена продажа пиротехники, алкогольных и слабоалкогольных напитков в местах массового скопления людей. Будут работать кинологи, взрывотехники и дополнительные патрули. Все службы взаимодействуют между собой, чтобы празднование прошло спокойно.

Городские расходы

В этом году Умань предусмотрела 1,8 миллиона гривен на санитарную охрану мест паломничества. В 2024 году такие услуги стоили городскому бюджету 1,05 миллиона гривен, в 2023 году – 680 тысяч гривен.

Средства будут направлены на медицинское сопровождение и содержание территорий, где будут находиться хасиды. Обустройство пропускных пунктов, пунктов фильтрации и установка устройств регулирования дорожного движения(180 дорожных знаков), уборка и подметание улиц, а также установка 10 биотуалетов, захоронение отходов и тому подобное.

Местные власти отмечают, что город готов принять большое количество гостей и обеспечить необходимые условия.

Праздник Рош ха-Шана

Праздник Рош ха-Шана - это еврейский Новый год, который начинается вечером 22 сентября 2025 года (по еврейскому календарю - вечер первого дня месяца Тишрей) и продолжается до вечера 24 сентября, когда наступает конец второго дня праздника.

Это один из главных праздников в иудаизме, открывающий так называемые "Дни трепета" - период духовного самосознания, покаяния и молитвы. К ключевым традициям Рош ха-Шана относятся: звуковое вытягивание шофара (духовный музыкальный инструмент), молитвы в синагогах, праздничные трапезы с символическими блюдами.

