На Тернопольщине изуродовали Пещеру отшельника: что произошло с языческим святилищем. Фото

На Тернопольщине исказили уникальную историко-культурную достопримечательность – Пещеру отшельника. Языческое святилище подверглось "модернизации", которая вызвала возмущение среди историков, краеведов, медийщиков и неравнодушных украинцев.

Об этом сообщает "Украина Инкогнита" в Facebook. Пещера размещена у подножия живописной скальной гряды неподалеку от валов Звенигорода, одного из священных городищ знаменитого Збручанского культового центра, и вблизи села Крутилов Чертковского района. Впрочем, сейчас внешний вид древнего памятника изменен, что и влияет на состояние его сохранности.

"Это настоящий кринж! На Тернопольщине, в Чертковском районе, местные жители и чиновники исказили Пещеру отшельника", – говорится в сообщении. В издании добавили, что причастны к этому активные пенсионеры из соседнего села Кринцилов и представители органов местной власти.

Языческое святилище с многовековой историей

Пещера, расположенная в урочище под названием Пуща отшельника, имеет важное религиозно-культурное значение. Считается, что она еще в дохристианские времена выполняла функцию языческого святилища. Впоследствии, начиная с XVII века и вплоть до начала ХХ века, ее использовали как место уединения и молитвы несколько поколений отшельников.

Архитектура пещеры состоит из двух полурукотворных камер: одна служила скальной часовней, другая – жилищем для отшельника. До Второй мировой войны здесь хранились сакральные фигуры, однако в послевоенные годы советские комсомольцы уничтожили почти все старинные скульптуры, оставив только нижнюю часть статуи святого Онуфрия Великого.

Долгое время памятник оставался в относительно нетронутом состоянии благодаря его удаленности – более двух километров лесной тропы вверх от ближайшего села Крутилов (Тернопольская область).

Что произошло с Пещерой отшельника после "улучшения"

Недавно выяснилось, что жители соседнего села Кринцилов, в частности пенсионеры-энтузиасты, решили "улучшить" пещеру. Окошко было застеклено современным пластиковым окном, а рядом установлена гипсовая фигура Богородицы, окрашенная в цвета "под бронзу".

Вдобавок, внутри пещеры появился конденсат, плесень и даже грибок, поскольку вентиляция через открытое отверстие была нарушена.

"Такое "улучшение" не только исказило внешний вид древнего памятника, но и серьезно влияет на состояние его сохранности. Пещера не является герметичной и в нее постоянно попадает влага. Окна давали возможность хоть какой-то вентиляции. Сейчас стены покрыты толстым слоем плесени и грибницы – даже грибы на них растут", – отметило издание.

Не обошли вниманием достопримечательность и представители областного управления туризма. Прямо у входа в пещеру был прикреплен большой информационный стенд с логотипом туристического бренда "Тернопольщина". Несмотря на полезность подобных материалов, специалисты возмущены способом монтажа: для крепления таблички в скале, где выдолблена пещера, и которая является неотъемлемой составляющей памятника, высверлили отверстия. Более того, стенд прикрыл место с остатками старинной надписи, которая могла иметь историческую ценность.

Вместо установки информационной таблицы на безопасном расстоянии, например, у начала туристической тропы, ее закрепили непосредственно на элементе самого памятника. Такой подход может не только повредить историческую структуру, но и испортить впечатление туристов, которые приезжают увидеть природный и культурный объект, а не рекламный щит.

Украинцы уже выразили свое возмущение и призывают ответственные службы вмешаться, вернув прежний вид. Они отмечают, что подобные "инициативы" имеют не только эстетические последствия, но и приводят к реальному разрушению исторического объекта.

