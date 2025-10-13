На Харьковщине судили мужчину, который нашел на заброшенных позициях оккупантов порох и разжигал им печь: чем все закончилось

В Харьковской области суд вынес приговор мужчине, который нашел порох на заброшенных позициях оккупантов и использовал его для разжигания печи дома. Ему назначили один год испытательного срока.

Об этом говорится в Реестре судебных решений. Обвиняемый свою вину признал.

Детали дела

По материалам суда, мужчина наткнулся на порох осенью 2022 года вблизи села Донецкое. Правоохранители обнаружили вещество во время обыска его дома 12 июня 2025 года.

В зале суда житель Харьковщины признал вину и пояснил, что использовал найденный порох для разжигания печи в своем доме.

Суд назначил жителю Харьковщины один год испытательного срока и обязал оплатить 7131 гривну судебных расходов. Изъятый порох будет передан в одну из воинских частей Вооруженных сил Украины.

