На горнолыжном курорте "Буковель" зафиксированы гигантские очереди. Видео

В Карпатах официально открылся зимний сезон на крупнейшем горнолыжном курорте Украины"Буковель". В первые дни работы курорта там зафиксировали длинные очереди из туристов и автомобилей. Происшествие произошло в конце декабря, когда на курорт массово начали приезжать отдыхающие.

Видео дня

Очевидцы опубликовали видео и фото с Буковеля в Facebook. Кадры с места происшествия распространил и ресурс"Главком". На записях видно, как машины движутся медленно, выстраиваясь в длинные колонны на подъездах к курорту.

По словам свидетелей,очереди на курорте насчитывают по 500 человек и даже больше. Один из пользователей сети Леонид Фельдман отметил, что все желающие стремятся попасть именно на открытие сезона. Он написал: "Гигантские очереди в Буковеле. Все едут на старт горнолыжного сезона".

На обнародованных фото видно не только транспортные пробки. Сотни людей стоят в живых очередях возле подъемников, ожидая возможности выйти на трассу. Атмосфера, по словам очевидцев, напоминает пик зимних праздников.

Что происходит сейчас

Количество туристов, прибывших в Буковель, оказалось больше предыдущих прогнозов. Свидетели отмечают, что показатели превышают средний уровень для этого периода года. Но все же наплыв отдыхающих связывают с долгожданным стартом сезона.

Зимний сезон в Буковеле официально начался 28 декабря. Перед этим курорт несколько недель не мог открыть трассы из-за отсутствия стабильного снежного покрова. После снегопадов и снижения температуры погодные условия позволили подготовить склоны и запустить катание.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Буковеле цены на жилье на Новый год выросли минимум на 50%, самый дешевый вариант студио стоит 12 650 грн за ночь. Однако забронировать что-то уже почти невозможно, ведь на самом популярном сервисе для брони осталось только 4 варианта.

Кроме того, OBOZ.UA выяснил, что еще успеют украинцы забронировать на Новогоднюю ночь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!