На Черниговщине мужчина уклонился от мобилизации 'из-за совета матери': как его наказали

В Черниговской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации после получения повестки. Он объяснил свой отказ советом матери, однако суд не принял этот аргумент как оправдание.

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Об этом свидетельствует приговор Бобровицкого районного суда. Так, в июле 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК), признавшую его годным к службе.

Он получил повестку с требованием явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) для дальнейшего направления на службу, но не выполнил эту обязанность.

Во время судебного процесса обвиняемый сначала отрицал вину, рассказывая, что во время случайной встречи с военными неподалеку от своего хозяйства они попросили у него паспорт и увезли в ТЦК. После прохождения ВЛК его отпустили домой с инструкцией вернуться на следующее утро. Однако мужчина не явился, послушав мать, "которая запретила ему проходить службу".

Впоследствии, во время дебатов, обвиняемый сменил позицию, признал свою вину и заявил о готовности вступить в ряды ВСУ.

Суд, рассмотрев все материалы дела, признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за уклонение от призыва по мобилизации. Он получил три года лишения свободы.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в течение 30 дней со дня его оглашения.

Напомним, в Хмельницкой области к шестилетнему тюремному заключению приговорили мужчину, который не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки после получения боевой повестки. Он объяснил неявку тем, что в учреждение якобы "не ходили автобусы".

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернигове мужчину, уклонявшегося от призыва во время мобилизации, приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года. По данным следствия, гражданин Украины и уроженец Москвы не явился на призыв в воинскую часть после вручения повестки.

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