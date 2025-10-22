'Мы все – в расстрельных списках': глава УГКЦ Святослав на встрече с королем Норвегии озвучил жестокую правду о России

Отец и глава Украинской Греко-Католической Блаженнейший Святослав во время аудиенции у короля Норвегии Харальда V провел параллель между российской агрессией против Украины и Холокостом, отметив геноцидность войны.

Об этом сообщила пресс-служба УГКЦ.

"Россия провозгласила, что эта война имеет целью "окончательно решить украинский вопрос", подобно как нацистская Германия – еврейский", – заявил Глава Церкви во время встречи делегации Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций с Их Величествами в Королевском дворце в Осло во вторник, 21 октября.

Блаженнейший Святослав поблагодарил короля за то, что он посещает украинские общины и вспоминает об Украине, таким образом возвращая ей само имя, которое Россия хочет отрицать, как и забрать право на существование.

Во время встречи Глава УГКЦ подчеркнул: "Сам факт, что мы сегодня перед вами – это чудо. Мы все были и есть в расстрельных списках России. Российские войска остановились в нескольких километрах от наших церквей и домов в Киеве. Если бы Украина была оккупирована, нас бы уже не было – мы бы сейчас сидели не перед вами, а были бы в застенках".

Во время аудиенции украинские религиозные деятели засвидетельствовали Их Величествам о героическом сопротивлении украинского народа и его защитников в войне за свободу и независимость Украины. Члены Совета Церквей отметили важность помощи Украине от Норвегии в отражении российской агрессии, наступлении справедливого мира и возвращении домой украденных украинских детей и пленных.

Блаженнейший Святослав поделился глубоким экуменическим опытом Церквей в Украине: "Мы почувствовали, стоя над братскими могилами Бучи и Ирпеня, что здесь мы все равны и одинаковы, независимо от конфессий. Поэтому преступления России нас объединяют и зарождают общий экуменический ответ: мы вместе спасаем жизни и говорим к миру".

Глава УГКЦ очертил масштабы трагедии, которые являются крупнейшими в Европе после Второй мировой войны: "14 миллионов человек покинули свои дома – это почти втрое больше всего населения Норвегии. Почти 170 тысяч квадратных километров заминировано – это половина территории Норвегии. 4 миллиона домов разрушены – это почти все дома норвежцев".

Предстоятель обратился к королю с особой просьбой о его опеке над украинской общиной в Норвегии: "Здесь есть 80 тысяч граждан Украины. Вы получили лучшую часть нашего общества: студенчество, молодых женщин с детьми, высококвалифицированных специалистов. Помогите им сохранить свою национальную, культурную, языковую и религиозную идентичность".

В ответ Их Величества поделились собственным опытом. Король Харальд V рассказал, что сам был беженцем в 3 года, когда его семья бежала от немецких оккупантов. Королева Соня вспомнила, как маленькой переживала радость людей, когда немцы ушли из их страны, и пожелала, чтобы Украина как можно быстрее пережила такую же радость и чтобы оккупанты как можно быстрее ушли с украинской земли.

Среди различных тем, которые затронули участники встречи, были свидетельства о российских преступлениях на оккупированных территориях, похищении украинских детей с последующей их индоктринацией в духе идеологии "русского мира", преступлениях против свободы вероисповедания и уничтоженных российскими обстрелами храмах и местах молитвы. В то же время все члены делегации свидетельствовали о единстве позиции религиозного сообщества в защите Украины, о широкой гуманитарной деятельности Церквей и религиозных организаций, об их привлечении к капелланскому служению.

Блаженнейший Святослав также рассказал о пастырстве исцеления ран войны, которое совершает Украинская Греко-Католическая Церковь, добавив, что "на войну легко попасть, но трудно из нее вернуться в мирную жизнь".

Делегация ВСЦиРО от имени украинцев выразила благодарность норвежскому народу в лице короля Норвегии Харальда V за помощь Украине и подарила Его Величеству картину, где изображен Иисус Христос, который молится на фоне ужаса российских террористических атак – вокзала в Краматорске и семей, погибших в украинских городах, – со словами: "Не умоляю, чтобы Ты забрал их от мира, но чтобы сохранил их от зла" (Иоан. 17, 15). Картина нарисована на ящиках из-под вооружений, которые были переданы Норвегией в рамках помощи Украине.

Напоминаем, с визитом в Норвегии находится делегация ВСЦиРО в составе: председатель ВСЦЕХБ, глава делегации Валерий Антонюк, Отец и Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, митрополит Белоцерковский ПЦУ Евстратий Зоря, епископ РКЦ Виталий Кривицкий, старший епископ УЦХВЕ Анатолий Козачок, заместитель генерального секретаря УБО пастор Анатолий Райчинец, председатель правления ИРС Александр Заец и священник УГКЦ Олег Олекса.