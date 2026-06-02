'Мы стоим рядом с вами': IFJ рассказала историю прифронтовой газеты из Сумщины

Международная федерация журналистов (IFJ) распространила на своих официальных ресурсах историю прифронтовой газеты "Ворскла" из Сумской области и выразила поддержку украинским журналистам, которые продолжают работать под обстрелами, несмотря на постоянные риски и разрушения.

В публикации IFJ рассказывает о работе редактора "Ворсклы" Алексея Пасюги и его жены Натальи, которые еженедельно преодолевают сотни километров, доставляя печатную газету в приграничные села вблизи российской границы.

Публикация подготовлена по материалам недавней поездки в Сумскую область председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко. Во время визита он вместе с редактором проехал по маршруту доставки газеты в населенные пункты в 10–15 километрах от границы с Россией, а также передал редакции детектор дронов для повышения безопасности журналистов.

"Во время визита я сопровождал главного редактора "Ворсклы" Алексея Пасюгу и его жену Наталью, когда они преодолевали сотни километров, доставляя газету своим землякам и обеспечивая жителей изолированных приграничных сел надежной информацией", – цитирует IFJ Сергея Томиленко.

Кроме того, главному редактору "Ворсклы" была вручена юбилейная медаль к 100-летию Международной федерации журналистов как символ международной солидарности и признания мужества украинских журналистов.

Завершая публикацию, федерация отдельно поблагодарила Национальный союз журналистов Украины за поддержку медийщиков во время войны и привлечение внимания международного сообщества к ситуации в Украине.

"Искренние слова благодарности Сергею Томиленко, Лине Кущ и всей команде Национального союза журналистов Украины за их неоценимые усилия по поддержке украинских журналистов и привлечения внимания мира к войне в Украине. Мы стоим рядом с вами", – отметили в IFJ.

Международная федерация журналистов является крупнейшей журналистской организацией мира и объединяет более 600 тысяч журналистов в более чем 140 странах.