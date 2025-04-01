'Мы приближаем мир через силу': Порошенко передал на фронт первую партию новых дронов на оптоволокне

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко передал на фронт прежде партию дронов на оптоволокне. Он также рассказал, сколько средств из прошлогодних доходов направил на помощь армии.

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Об этом пятый президент сообщил в соцсетях. По его словам, работа над новым видом дронов началась еще осенью прошлого года.

"Это – плод нашей работы, которую мы начали еще в сентябре-октябре прошлого года. Здесь 10 километров оптоволокна. А здесь – 50 первых наших дронов на оптоволокне. Здесь мощный аккумулятор. Здесь переходник и этот переходник не требует сложных технических приборов или подготовки для оператора дронов. Мы соединяем либо с пультом управления, либо с наземной станцией, сюда цепляем боеприпас – и ни один российский РЭБ не остановит это оружие мести, которое уничтожает русскую", – показал Порошенко.

"Мы работаем над современными изделиями, обеспечивающими оборону государства. Это – и "Ай-Петри СВ", и станции РЭБ "Шатро", и уникальные беспилотные летательные аппараты "Посейдон". Это все проекты, где мы с партнерами участвовали в производстве. Мы делаем все, чтобы это удешевить, в отличие от государственных взяточников, которые наживаются на поставках Минобороны", – отмечает пятый Президент.

"Пока нам удалось уложиться в 27 тысяч гривен. 27 тысяч – у некоторых хапуг столько стоит только катушка", – говорит Порошенко.

Он также сообщил, что львиную долю задекларированных доходов за прошлый год направил именно на военные разработки и закупку техники для сил обороны. "Сегодня во всех "сливных бачках" Банковой, которые пытаются дискредитировать меня, пишут "Порошенко задекларировал 4 миллиарда гривен дохода". С каждой копейки я заплатил налог. Сама цель декларации – чтобы твои расходы демонстрировали обществу источники, чистоту происхождения и уплату налогов по доходам. Они думают, что этим меня дискредитируют", – отмечает лидер партии.

"Из этих доходов 1,6 млрд грн – это средства, возвращаемые из военных ОВГЗ. То есть это средства, которые мне принадлежали, когда я вкладывал их в военные облигации, и они просто возвращены государством. Расходы на благотворительный Фонд Порошенко в 2024 году составили около 2 млрд 100 млн грн. 90% того, что я получил, я потратил на армию", – констатирует Петр Порошенко.

"Я этим горжусь. Потому что поддержка армии является смыслом моей жизни уже более трех лет. Для меня и моей команды. Технические разработки, инвестиции в научные позиции и помощь армии. От стирально-душевых комплексов, передвижных авторемонтных мастерских, станций шиномонтажа, командных пунктов, станций РЭБ до беспилотных летательных аппаратов и ПГТР "Ай-Петри СВ". Лишь FPV-дроны мы поставили на фронт более 70 000, с эффективностью выше 50%. 70 000 – это означает, что 35 000 орков были наказаны за то, что они ворвались в Украину", – отмечает Порошенко.

"Я горжусь такими цифрами. Незаконные санкции мешают мне помогать армии. Но мы делаем свое дело. Мы приближаем победу Украины. Мы приближаем мир через силу. И никакие хапуги, барыги, рэкетиры из власти нас не остановят", – подчеркнул Порошенко.