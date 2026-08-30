"Мы не знали, что там, где наша мама, творится настоящий ад": появилась информация о погибших после удара РФ по складам боеприпасов в Миле

В результате удара РФ по складам боеприпасов в селе Мила Бучанского района Киевской области погибли 38 человек. Родственники жертв рассказали об обстоятельствах гибели близких и показали, какими были последствия атаки для местных семей.

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Об этом сообщили невестка погибшей жительницы пансионата "Добрый дом" Валентины Павловны, волонтёр Катька "Арта" Якимович, дочь погибшего Виталия Момота Валерия. Информацию собрало СМИ.

Что известно о погибшей жительнице пансионата

Валентина Павловна находилась в частном пансионате для пожилых людей "Добрый дом". По словам её невестки Екатерины Якимович, семья не сразу поняла, что масштабный пожар и взрывы происходят именно там, где находилась их мама.

"Вчера мы были на набережной левого берега и видели это облако, но мы не знали и нам не сообщили, что там, где находится наша мама, творится настоящий ад", — написала Якимович.

Родственники около полутора часов объезжали Житомирскую трассу, прежде чем узнали, что трагедия произошла в Миле. После этого они получили известие о пожаре в здании пансионата.

"Если бы нам сообщили или мы хотя бы знали, где это происходит, у нас был бы хотя бы шанс попытаться спасти нашу маму, но мы мирно гуляли", – отметила женщина.

Сын Валентины Павловны, который является военнослужащим и находился в отпуске, впоследствии добрался до сгоревшего здания. Якимович рассказала, что от её свекрови остались лишь останки.

"Моему мужу, военнослужащему в отпуске, пришлось пробиваться к месту, где находилась его мать , и увидеть комок пепла и пару костей. Это всё, что осталось от неё", – написала она.

Как погиб местный житель

Среди жертв атаки был 52-летний житель Милы Виталий Момот. На момент удара мужчина находился в своём доме вместе с домашними животными.

Его дочь Валерия сообщила, что в результате атаки погибли её отец, собака Фуня и шиншилла Аделька. Дом семьи также был разрушен.

"Сегодня россияне убили моего папу, животных и разрушили дом. Я до сих пор не могу в это поверить, но фото и видео пепла заставляют горько осознать, что это реальность", — написала Валерия.

Она добавила, что хочет сохранить память об отце и домашних животных такими, какими они были до трагедии.

"И я хочу восстановить наш дом, потому что это то, чего хотел мой папа", — отметила дочь погибшего.

О Виталии Момоте также вспомнила маркетолог Амина Алиева. Она рассказала, что мужчина был другом её семьи и много лет поддерживал её близких.

"Он был необыкновенным человеком, умным, веселым, возил нас в театральную школу, ездил с нами в поездки, поддерживал меня и моих близких в самые тяжелые моменты", — написала Алиева.

Что рассказала жительница Милы о гибели мужа

Журналисты также пообщались с Жанной, которая потеряла мужа. Их дом в результате атаки подвергся значительным разрушениям: стены почернели, окна были выбиты, а крыша полностью разрушена.

По словам женщины, её муж во время удара находился в подвале. Вместе с ним там оказался незнакомый мужчина, который попросился укрыться, а также собака.

"Снаряд попал в машину, и они задохнулись от дыма", — рассказала Жанна.

Она отметила, что должна была приехать домой около 20:00, но опоздала.

"А так, наверное, я бы тоже была здесь", — сказала женщина.

Последствия взрыва были настолько масштабными, что к отдельным местам даже после атаки было опасно приближаться.

Всего в результате попадания российского БПЛА и детонации боеприпасов в Миле погибли 38 человек. Родственники погибших продолжают рассказывать о жертвах атаки и последствиях трагедии для местных семей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области прогремел мощный взрыв. Причиной стала атака войск страны-агрессора РФ, в результате которой загорелись склады в Бучанском районе. Жертвами стали 38 человек, ещё десятки людей получили ранения.

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