Ему навсегда будет 23 года: на Харьковщине погиб командир экипажа БпАК Эрик Зайцев. Фото

В результате ранения, полученного на Харьковском направлении, погиб воин Третьей штурмовой бригады Эрик Зайцев. К отпору российской агрессии он присоединился с юношеского возраста, прошел боевой путь от солдата до командира экипажа беспилотных авиакомплексов.

Защитнику только в июне исполнилось 23 года. О потере сообщили Новокаховская громада в Facebook, а также городской голова Коломыи Богдан Станиславский.

Что известно о Герое

Эрик Зайцев был родом из Новой Каховки, что на Херсонщине, и сейчас находится под российской оккупацией. Он окончил Новокаховский политехнический колледж Одесского национального политехнического университета.

"Еще с детства отличался активностью и настойчивостью: занимался спортом, борьбой и танцами. В подростковые годы присоединился к организации "Права молодежь", где возглавил областную ячейку, проявив настоящие лидерские качества", – говорится в сообщении.

Там добавили, что в 18-летнем возрасте парень поступил на контрактную службу в ряды Сил специальных операций и параллельно получал образование в Кропивницком. Несмотря на ранение в 2023-м, Эрик не оставил военную службу и продолжил защищать Украину.

Как написал мэр Коломыи, в начале своего военного пути Эрик служил вместе с Героем Украины Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайло в составе ДУК ПС. По его словам, именно на Прикарпатье во время полномасштабной войны воин проходил лечение, познакомился с Коломыей и тогда у него появилась мечта: после войны переехать жить в этот город.

Также он отметил, что военный всегда старался быть на острие боев в самых сложных местах, поэтому в 2025 году перевелся в состав 3-й отдельной штурмовой бригады, где командовал экипажем БпАК, имел звание сержанта. Во время выполнения боевого задания в Харьковской области 18 августа на их позицию враг сбросил термобарический заряд.

Эрик успел спасти своих бойцов, но сам получил значительные ожоги. Медики боролись за его жизнь, однако 20 августа сердце Героя перестало биться.

"Выражаю соболезнования родным, близким, собратьям и всем, кто знал Эрика. Вечная память и слава нашему защитнику!" – отметил мэр Коломыи, добавив, что о времени и месте прощания с защитником сообщит дополнительно.

Новокаховская громада тоже выразила искренние соболезнования семье, любимой девушке, друзьям и побратимам воина-земляка.

"Мы всегда будем помнить его мужество, отвагу и любовь к Родине. Вечная слава Герою!" – добавили в громаде.

Что предшествовало

На войне с российскими оккупантами погиб боец 3-й ОШБр, представитель велоспорта Кирилл Винокуров. Он – сын титулованного украинского велогонщика Андрея Винокурова и тоже воина ВСУ. Спортсмен с началом полномасштабной войны добровольно стал в ряды Сил обороны. К сожалению, очередное задание Кирилла стало для него последним. У защитника осталась маленькая дочь.

Также на войне погиб воин 3-й ОШБр Богдан – приемный сын известного пастора Геннадия Мохненко из Мариуполя. Его жизнь оборвалась в ближнем бою с врагом на одном из восточных направлений фронта.

