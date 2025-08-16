Мужественно боролся за Украину: в бою погиб Герой из Запорожской области. Фото

Защищая территориальную целостность и независимость Украины, в боях в Донецкой области погиб военный из Камышеваской громады Запорожской области Дмитрий Герман. Украинский защитник отдал жизнь за Родину 8 августа.

Видео дня

Печальную весть сообщили в Камышеваском поселковом совете. Отмечается, что Дмитрий Герман погиб во время выполнения боевого задания вблизи Романовки в Донецкой области.

Военному было всего тридцать лет.

Прощание с павшим бойцом состоится сегодня, 16 августа в 9:00 в Запорожье.

Дмитрий в мирное время работал в правоохранительных органах, последняя его должность – это следователь Запорожского районного отделения полиции №4.

Мужчина только в текущем году прошел обучение в Международном межведомственном многопрофильном центре подготовки подразделений Национальной Гвардии. Соответственно, воевал Дмитрий в рядах НГУ.

Редакция OBOZ.UA приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память герою!

К сожалению, также отдал жизнь при защите Украины молодой офицер Николай Кузиков из Винницкой области. Последний бой он принял в Запорожье 13 августа. Теперь воину с псевдонимом "Борода" навеки останется 26 лет.

А 10 августа во время выполнения боевого задания погибла военная из Ирпеня Киевской области Наталья Ильницкая. Она также отдала самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!