'Мужчина умер с улыбкой': Аня и Ярослав Варавы рассказали свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Аня Варава самостоятельно выкопала могилу на огороде для своего мужа Ярослава в феврале 2022 года. Накануне в их село Левковичи на Черниговщине зашли российские военные и в тот же вечер расстреляли 34-летнего Ярослава Вараву и трех его друзей. Жена нашла тело мужчины в центре села и похоронила его сама, потому что больше некому было этого сделать. Свою историю потери и боли женщина рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

"Сначала я ему звонила – он не брал трубку. Думала, сел телефон. А потом мне звонит моя кума и говорит, что с Ярославом что-то не так. Я выхожу в центр и вижу – человек там лежит. У меня шок, я начала плакать, пощупала пульс, потому что не верила. Мужчина умер с улыбкой. Казалось, что спит", – рассказывает Аня.

Для женщины самым важным было уберечь сына Святослава. Она сознательно не показала ему изуродованное тело отца, лишь сказала, что его убили, чтобы не нанести ребенку еще большую психологическую травму.

"Мама сказала, что отца больше нет. Ему в спину стреляли из винтовки. Когда он умер, то первые дни мне снился. Он улыбался", – рассказывает Святослав.

Для больного свекра смерть сына стала последним ударом – после стресса его парализовало, а затем он умер, поскольку не смог оправиться из-за нехватки лекарств во время оккупации. Но семью ждало еще одно испытание: вражеский обстрел разрушил их дом.

"На нашем доме 50% кровли слетело, вылетело окно в зале, где мы спали, пластиковое. Ночевать там уже нельзя было. Мы перешли к свекрови жить, а через два дня наш дом еще и ограбили орки. Они открыли замок и вынесли гитару мужа, вынесли колонку, и мои серебряные украшения все выгребли", – вспоминает Аня.

Такое количество потерь и ударов подряд подкосило женщину. У Ани произошел сильный психологический срыв, начались панические атаки. Женщина обратилась к психологу, когда поняла, что ее самочувствие крайне негативно сказывается на состоянии ребенка.

"Как-то сын такую фразу сказал: "Когда ты плачешь – я страдаю". Поэтому я взяла себя в руки, при нем старалась не плакать. Я не сломалась, до сих пор верю в чудеса, люблю смеяться. Я еще я раскрылась творчески – после войны издала книгу. Сейчас собираю средства на издательство второй книги", – говорит женщина.

Новое увлечение стало для Ани способом выжить и собрать себя заново, чтобы стать для сына хорошим примером.

А вот самым эмоциональным моментом для Ани и Святослава стало именно освобождение Черниговщины от российских оккупантов. После этого они наконец смогли перезахоронить Ярослава на кладбище с достоинством.

Теперь Аня находит в себе силы говорить о своей боли и потере, ведь стремится добиться справедливого наказания для военных преступников, которые разрушили ее жизнь и забрали родных.

Смотрите историю Ани и ее сына Святослава здесь.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.