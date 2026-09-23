Можно ли забыть о летней жаре? Синоптики уточнили прогноз на четверг в Украине. Карта

В четверг, 24 сентября, погода в Украине будет преимущественно облачной и дождливой, а дневная температура воздуха в большинстве случаев не превысит +11…+16 градусов. Наибольшее количество осадков прогнозируется в Киевской, Черниговской и ряде центральных областей.

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В то же время на юге будет несколько теплее. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Украине, кроме западных областей, ожидаются умеренные дожди. В Киевской и Черниговской областях, а также ночью в центральных регионах, за исключением Винницкой области, возможны значительные осадки.

Местами прогнозируются грозы. В то же время на западе страны осадков будет меньше, а в отдельных областях ожидается погода без значительных осадков.

Ветер будет западным и юго-западным, его скорость составит 7–12 м/с. На Левобережье порывы могут достигать 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха в большинстве регионов составит +6…+11 градусов. Днем ожидается +11…+16 градусов, а в южной части страны воздух местами прогреется до +19.

В Карпатах будет значительно прохладнее: ночью +0…+5 градусов, днём +7…+12.

В Сумах ночью ожидается +10…+12, днём +12…+14 градусов. В Чернигове температура составит +10…+12 градусов ночью и +10…+12 днём.

В Киеве прогнозируют +10…+12 ночью и +13…+15 градусов днем, временами дождь. В Черкассах днем около +12, в Кропивницком – +12…+14. В Полтаве температура днем составит около +9…+11 градусов, в Днепре – +14…+16.

На западе, во Львове, ночью ожидается +5…+7, а днём +15…+17 градусов. В Луцке и Ровно днем будет +13…+15, в Тернополе и Хмельницком – также около +13…+15. В Ужгороде прогнозируют до +15…+17 градусов и отсутствие осадков.

На востоке страны в Харькове днем ожидается +14…+16 градусов. В Донецке — до +15…+17, в Запорожье — также +15…+17.

Теплее всего будет на юге. В Одессе днем воздух прогреется до +16…+18 градусов, в Николаеве — до +13…+15, а в Херсоне — до +15…+17. В Симферополе прогнозируют +16…+18 градусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что третья декада сентября в Украине начнётся с нестабильной и динамичной погоды. Наибольшие изменения ожидаются 23–25 сентября, когда на погоду будет влиять активный южный циклон с Черного моря.

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