Можно ли избежать наказания за уклонение от мобилизации из-за срока давности правонарушения: объяснение

За уклонение от мобилизации в Украине предусмотрена уголовная ответственность. В то же время законодательство определяет четкие сроки давности для таких правонарушений.

Когда истекают сроки, прописанные в статье 49 Уголовного кодекса Украины, человека уже не могут привлечь к ответственности за уклонение от мобилизации. Подробности рассказал юрист Максим Горностай.

Какие сроки давности предусмотрены за уклонение от мобилизации

Уклонение от мобилизации статья 12 УК квалифицирует как нетяжкое преступление. Привлечь к ответственности за него человека следствие или суд могут в течение пяти лет с момента совершения правонарушения.

Когда же пять лет прошли, а приговор суда еще не вступил в законную силу – человек освобождается от уголовной ответственности.

При этом течение давности может останавливаться или прерываться. Это происходит, в частности, если нарушитель уклоняется от следствия или суда. Возобновляется же отсчет времени с момента, когда гражданин явится с признанием или будет задержан.

В таком случае максимальный срок давности может растянуться до 15 лет.

Если же до того, как истек срок давности привлечения к ответственности за уклонение от мобилизации, человек совершил другое преступление – отсчет начинается заново.

В других случаях если с момента уклонения от мобилизации прошло более пяти лет, и лицо не было осуждено, привлечь его к ответственности уже нельзя.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные, которые не обновили свои данные, не смогут получать консульские услуги за рубежом. Так, без военно-учетных документов мужчины за рубежом, в частности, не смогут оформить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт.

Стать на учет обязаны все граждане Украины мужского пола, которым исполнилось 17 и более лет.

