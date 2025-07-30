Можно использовать любые фрукты и ягоды: рецепт хрустящей летней галеты к чаю

Сладкая домашняя галета – идеальный десерт для летнего периода. Хрустящее тесто можно совместить с любыми любимыми ягодами и фруктами и угощать выпечкой гостей на семейном чаепитии. Основу очень вкусно сделать из творога.

Видео дня

Идея приготовления летней галеты к чаю опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры(yummy.lera) в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 275 г

сахар – 75 г

щепотка соли

разрыхлитель – 1 ч.л.

сливочное масло – 100 г

яйца – 1 шт.

творог – 200 г творога 200 г

Ингредиенты для начинки:

кукурузный крахмал – 2 ст.л.

фрукты/ягоды – 500 г

Способ приготовления:

1. Просеять муку, добавляем сахар, соль, разрыхлитель и перемешать.

2. Вместе с холодным сливочным маслом перетереть руками или с помощью блендера в крошку.

3. Добавить яйцо, творог и быстро замешать тесто.

4. Положить в пакет-слайдер и поставить в холодильник на 10-15 минут.

5. Фрукты и ягоды нарезать, тесто разделить на 2 части и каждую раскатать на пергаменте в круг (диаметр 23 см).

6. На центр теста равномерно распределить крахмал, сверху начинку и завернуть края.

7. Отправить в морозилку до полной заморозки (на ночь), далее переложить в пакеты-слайдеры. Так можно хранить в морозилке до четырех месяцев.

8. Для приготовления замороженные галеты положить на пергамент.

9. Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: