Можно использовать любые фрукты и ягоды: рецепт хрустящей летней галеты к чаю
Сладкая домашняя галета – идеальный десерт для летнего периода. Хрустящее тесто можно совместить с любыми любимыми ягодами и фруктами и угощать выпечкой гостей на семейном чаепитии. Основу очень вкусно сделать из творога.
Идея приготовления летней галеты к чаю опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры(yummy.lera) в Instagram.
Ингредиенты:
- мука – 275 г
- сахар – 75 г
- щепотка соли
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сливочное масло – 100 г
- яйца – 1 шт.
- творог – 200 г творога 200 г
Ингредиенты для начинки:
- кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- фрукты/ягоды – 500 г
Способ приготовления:
1. Просеять муку, добавляем сахар, соль, разрыхлитель и перемешать.
2. Вместе с холодным сливочным маслом перетереть руками или с помощью блендера в крошку.
3. Добавить яйцо, творог и быстро замешать тесто.
4. Положить в пакет-слайдер и поставить в холодильник на 10-15 минут.
5. Фрукты и ягоды нарезать, тесто разделить на 2 части и каждую раскатать на пергаменте в круг (диаметр 23 см).
6. На центр теста равномерно распределить крахмал, сверху начинку и завернуть края.
7. Отправить в морозилку до полной заморозки (на ночь), далее переложить в пакеты-слайдеры. Так можно хранить в морозилке до четырех месяцев.
8. Для приготовления замороженные галеты положить на пергамент.
9. Смазать взбитым яйцом и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
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