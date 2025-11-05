Погоду будет определять антициклон: синоптик дала прогноз на четверг и назвала дату похолодания в Украине. Карта

В четверг, 6 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон, который принесет комфортные температурные показатели и отсутствие осадков. Кое-где столбики термометров поднимутся до +16 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Уже после 11 ноября на территории нашей страны ощутимо похолодает.

Погода на 6 ноября

"Антициклон, по имени Vianelde обусловит стабильную спокойную погоду со слабым ветром. Правда, такая синоптическая ситуация в ноябре почти идеальна для возникновения туманов, чем они и пользуются", – говорится в сообщении.

По прогнозу синоптика, 6 ноября в Украине ожидается сухая погода без осадков, местами возможны туманы, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах из-за ограниченной видимости.

Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем воздух прогреется до +10 – +14, на юге – до +16 градусов.

В Киеве в этот день тоже вероятен туман, осадков не прогнозируется. Дневная температура будет достигать около +10 градусов, а в последующие дни станет еще теплее.

"После 11-го ноября похолодает. Однако не забываем, ноябрь – осенний месяц, это еще не зима. Поэтому любое похолодание или даже снег в ноябре – явление временное", – подчеркнула Диденко.

Напомним, по прогнозу заслуженного метеоролога Украины Вазиры Мартазиновой, в конце ноября ожидается резкое снижение температуры. Столбики термометров местами могут опуститься до -12 градусов. Похолодание синоптик прогнозирует с 25 ноября до 3 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2025-2026 годов может стать одной из самых холодных за последние десятилетия. В частности, ожидаются сильные морозы, значительные снегопады и затяжное похолодание во второй половине сезона.

