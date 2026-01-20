Морозы отступят: синоптик рассказала, когда в Украину ворвется потепление

После нескольких дней ощутимого холода Украина постепенно будет выходить из морозной фазы. Синоптические модели указывают на ослабление холодов уже с 21 января, а в конце недели дневные показатели температуры приблизятся к нулевой отметке.

Видео дня

Погоду будет определять антициклон, который принесет сухую и солнечную погоду. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Telegram-канале.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 21 января погодные условия в Украине будет формировать антициклон, поэтому существенных осадков не ожидается, а во многих регионах будет преобладать солнечная погода. Ночные температуры будут оставаться зимними – от -10 до -17 градусов, однако днем мороз уже будет мягче: в пределах -4...-8 градусов, на севере местами до -10. В южных областях дневная температура может колебаться вблизи нуля.

Ветер прогнозируется юго-западный и южный, что является характерным признаком приближения более теплого воздуха. В Киеве ближайшей ночью ожидается -12...-14 градусов, днем – около -6...-8, без осадков, но с гололедом на дорогах.

Синоптик отмечает, что хотя ближайшие несколько дней еще будут оставаться холодными, общая тенденция свидетельствует об отступлении морозов уже со следующей недели. Ключевые изменения ожидаются 25-26 января, когда дневная температура в большинстве регионов будет достигать нулевых значений и даже перехода в небольшие "плюсы".

Кроме того, 20 января в Украине наблюдались сильные магнитные бури, из-за которых в отдельных областях, в частности на Тернопольщине и Днепропетровщине, фиксировали полярное сияние. По словам Наталки Диденко, это еще одно напоминание об активных процессах в атмосфере и постепенной смене зимнего характера погоды.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области во вторник, 20 января, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -11°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!