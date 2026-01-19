Без осадков и до -11°С: прогноз погоды в Киеве и области на 20 января

В Киевской области во вторник, 20 января, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -11°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 20 января по территории Киевской области и города Киева. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром по области местами туман. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 12-17°С мороза, днем 6-11°С мороза; в Киеве ночью 12-14°С мороза, днем 8-10°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!