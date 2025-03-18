Все болезни – в одной баночке: почему Рада хочет запретить продавать энергетики молодежи в возрасте до 18 лет

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13024 о государственном урегулировании производства и оборота энергетических напитков, которым предлагается запретить продажу энергетиков молодым людям в возрасте до 18 лет. Какие перспективы у этого законопроекта, довольно полезного для здоровья нации, но очень вредного с точки зрения наполнения государственного бюджета, – читайте в материале OBOZ.UA.

Видео дня

Что такое энергетический напиток и из чего его варят

Законопроект, который запрещает продажу молодежи до 18 лет энергетических напитков (ставя их таким образом на одну доску с алкоголем, слабоалкоголкой, пивом и табачными изделиями), вводит определение, что такое энергетические напитки. Сейчас все подсознательно понимают – это то, где много кофеина и "ешек" (пищевых Е-добавок). Но четкого определения юридически пока нет.

Согласно новому парламентскому документу, энергетический напиток – это газированный или негазированный безалкогольный напиток (за исключением чая и кофе), который содержит кофеин и/или другие ингредиенты, которые стимулируют центральную нервную систему.

А энергетические напитки с высоким содержанием стимулирующих средств (которые, собственно, и хотят запретить продавать молодежи) – это те, где вещества, стимулирующие центральную нервную систему, составляет более 150 миллиграммов на 1 литр.

Для понимания. В стандартной баночке (250 миллилитров) самого известного, наверное, энергетического напитка Red Bull этого кофеина содержится 80 миллиграммов. Но там еще масса других стимуляторов – например, таурин (органическое соединение, стимулирующее большое количество биологических процессов в организме), витамины группы В, стимулирующие нервную и сердечно-сосудистую системы.

Вообще в энергетических напитках могут содержаться различные стимулирующие и тонизирующие вещества с такими удивительными и загадочными названиями, как, например, инозитол, алкалоиды гуараны и экстракт гинкго. Ранее еще и экстракт из листьев коки использовали. Одним словом, одна баночка "энергетика" – еще тот компот.

Стоит отметить, что определение энергетического напитка "более 150 миллиграммов стимулирующих и тонизирующих вещества на 1 литр воды" – это устоявшаяся мировая практика. Такие напитки, кстати, с 1 января 2024 года запретили продавать молодежи до 18 лет в Польше. Еще раньше – в Латвии и Литве.

Все болезни – в одной баночке

В принципе, энергетические напитки время от времени, в небольших количествах, могут приносить пользу. Например, студентам перед экзаменами или водителям-дальнобойщикам ночью. Это как индейцы в древние времена. Пожевали листья коки или съели пейот – и бегают себе без устали несколько дней, охотясь или воюя. Но потом, стоит отметить, они отлеживались – энергетики сами энергию не приносят, они просто мобилизуют внутренние ресурсы организма.

"Энергетики легко усваиваются и на короткий промежуток времени создают ощущение бодрости, улучшение настроения, повышают активность и работоспособность. Но эти ощущения появляются у человека за счет мобилизации резервов организма, и постоянное употребление напитков со стимулирующим эффектом способно привести к истощению этих резервов", – говорит один из авторов законопроекта №13024 Сергей Гривко.

Результаты в итоге могут быть довольно неприятными, особенно для подрастающего поколения. В наше время энергетические напитки молодежь начала пить как обычный лимонад (что, собственно, в больших количествах тоже плохо). Причем могут пить по несколько баночек в день.

"Особенно страдает центральная нервная система, идет ее перенапряжение. При этом начинается привыкание, это становится своего рода наркотиком – хочется получить ощущение бодрости, поддерживать себя в определенном энергетическом тонусе. Соответственно, покупают энергетика все больше, а государству это выгодно. А нет энергетика – агрессия, подавленное состояние. При этом истощение ресурсов организма вызывает усталость, нарушение сна, нервные расстройства, депрессию", – говорит OBOZ.UA врач-педиатр Майя Ивичук.

По ее словам, кроме этого, происходит отравление организма – болит желудок, начинаются гастриты, дети плохо кушают – энергетики дают обманчивое ощущение сытости. Развиваются заболевания пищеварительной системы.

"В энергетических напитках много стимуляторов, химии – всех этих "ешек". Садятся печень, другие внутренние органы, происходят нарушения эндокринной системы. И это в самый важный для человека переходный период, когда идет перестройка организма. Ну и нервы, конечно. Подростки и сами по себе со своими бзыками, вызванными возрастом, а тут еще такое перенапряжение нервной системы. Одним словом, в итоге – поле деятельности для психологов, иммунологов и массы других врачей", – рассказывает OBOZ.UA врач-эндокринолог Александр Шурыга.

Стоит отметить, что сейчас энергетические напитки полностью (а не только для молодежи) запрещены в Дании, Исландии, Норвегии, Турции, Уругвае, а также в таких штатах США, как Вашингтон, Мичиган, Оклахома и Юта. Там они продаются лишь в аптеках, так как считаются лекарством.

Но нам хотя бы для молодежи продажу ограничить. Но в настоящий момент законопроект №13024 не дошел даже до рассмотрения в комитете ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Пока что документ находится в парламентском комитете по вопросам аграрной и земельной политики.