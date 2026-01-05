Молитвы на Крещение 2026: как попросить о здоровье и удаче

Крещение – один из важнейших христианских праздников, который традиционно сопровождается молитвами и освящением воды. В этот день верующие обращаются с просьбами о здоровье, защите и благословении на будущий год.

Молитвы на Крещение имеют особое значение, ведь считается, что в этот день духовные просьбы звучат с особой силой. Молиться можно как в храме, так и дома. OBOZ.UA публикует сильные молитвы по случаю праздника.

Молитва перед употреблением святой воды

Господи Боже мой, да будет дар Твой святой и святая Твоя вода на оставление грехов моих, на просвещение ума моего, на укрепление душевных и телесных сил моих, на здравие души и тела моего, на покорение страстей и недугов моих по безграничному милосердию Твоему. Твоя Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Молитва об успехе и достатке

Ночью встаю, воду святую беру. Святая водичка, святая ночка, освятите душу и тело, приступите, ангелы, крыльями тихими осините, мир Божий принесите, Бога в мой дом приведите.

Бога приветствую, Бога за стол сажаю, Пресвятой Богородице и Иоанну Предтече молюсь: Крестителю Христу, честному Предтече, крайнему пророку, первому мученику, постникам и пустынникам наставнику, чистоты учителю и ближнему другу Христову!

Тя умоляю, и тебе прибегая не отвергни меня от твоего заступления, не оставь меня грехов, впавшего многими; восстанови душу мою покаянием, как вторым крещением; очисти меня, грехи оскверненного, и принуди внизить, ибо ничтожно входящего, в Царствие Небесное. Аминь.

Молитва на исполнение желаний

Господи Иисусе Христе, Сын Божий. Не прогневись на мою сердечную просьбу и не откажи в бесконечной милости. Благослови меня на исполнение желания и отврати все демонические напасти. Пусть все задуманное сбудется и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва для очищения от грехов

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Единородный, от Отца прежде всех веков рожденный, Свет от Света, от Пресвятой Девы Марии воплощенный нетленный и в этот мир во спасение наше пришедший!

Ты не умел видеть от диавола муки рода человеческого и в светлый день Богоявления Твоего пришел на Иордан к грешникам и мытарям креститься от Иоанна, безгрешный, так наполнилась всякая правда и так взял в водах Иорданских грехи всего мира.

Да радуется ныне небо и земля, и весь мир играет; реки плещутся; озера, бездны и моря Ты освятил Божественным крещением.

Сподоби нас прийти к Тебе, желающих по голосу Твоему, да черпать воду благодати Твоей и отпущения грехов наших и да отвергнуть безбожие и мирские похоти; целомудренно и невинно, и праведно, и благочестиво прожить в нынешнем веке, ожидая явления славы Твоей, великого Бога и Спаса нашего, но не от дел наших спасешь нас.

Но по Твоей милости и по обновлению Святого Духа Твоего, благодатью которого мы оправданы, наследниками будем вечную жизнь в Царствии Твоем. И дай же нам со всеми святыми прославить всесвятое имя Твое с Отцом и с Пресвятым, и Благим, и Твоим живущим Духом ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

