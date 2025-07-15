Штраф за не вовремя обновленные данные: в Минобороны объяснили, кому можно не обращать внимания на уведомления в Резерв+
Пользователи приложения Резерв+ получают некорректные сообщения о штрафах из-за технической проблемы. Граждане, которые не формировали заявление на уплату штрафа, могут не обращать внимания на такие уведомления.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в комментариях в соцсети Facebook.
Ее, в частности, спросили, почему многим приходят уведомления о возможности уплаты штрафа онлайн, если заявление о признании нарушения воинского учета не подавалось.
В расширенной выписке в таких случаях есть номер дела и дата открытия, датированная датой уведомления.
В ответ Екатерина Черногоренко рассказала, что недавние сообщения о возможности уплаты штрафа являются следствием технической ошибки, возникшей при обмене данными между государственным реестром и системой Резерв+.
По словам чиновницы, эти сообщения можно игнорировать, если пользователь самостоятельно не инициировал подачи заявления.
В то же время техническая команда Минобороны уже работает над устранением проблемы, чтобы в будущем расширенные данные отображались корректно.
"Это техническая проблема, возникшая при обмене данными между реестром и Резерв+. Если вы не формировали заявление на уплату штрафа, то можете не учитывать эту информацию. Разработчики уже исправляют этот раздел, чтобы расширенные данные всегда отображались корректно", – написала Черногоренко.
Как сообщал OBOZ.UA, тысячи граждан начали получать уведомления в Резерв+ о штрафах за якобы необновление военно-учетных данных. Сумма штрафа – 17 тыс. грн, при этом предоставляют скидку в 50%. Украинцы, которые получили такие сообщения, возмущены, потому что уверены, что не нарушали закон.
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