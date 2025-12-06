Мобилизованных теперь будут распределять в воинские части еще до БЗВП: все детали

На Ставке Верховного Главнокомандующего приняли решение о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки. Это произошло сегодня, и изменения касаются всех боевых бригад, работающих на линии соприкосновения. Новый порядок должен обеспечить стабильный, четко определенный объем личного состава для каждой части ежемесячно.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Павел Палиса в своем Telegram-канале, где он подробно объяснил суть принятого решения. По его словам, система призвана уменьшить количество ручных решений и дать командирам возможность заранее планировать подготовку, слаживание и восстановление подразделений.

Обучение под конкретные условия

Палиса отметил, что подготовка новобранцев теперь будет максимально приближена к условиям конкретной бригады. Это, как он подчеркнул, касается не только тех частей, которые уже имеют собственные учебные возможности, но и тех, которые их только формируют.

Сегодня 37 боевых бригад могут самостоятельно проводить базовую подготовку, и в ближайшее время эти возможности будут расширять. Там, где собственной учебной инфраструктуры пока нет, новобранцев будут обучать в учебных центрах и батальонах армейских корпусов. Все этапы будут проходить под сопровождением инструкторов конкретной бригады – они будут вести новых военных с первого дня.

Палиса отметил, что для бригад это означает прогнозируемость и возможность выстраивать собственные учебные циклы. По его словам, это решение давно назрело и непосредственно влияет на устойчивость линии боевого соприкосновения. Вместе с Генеральным штабом продолжается работа над деталями внедрения, а главной задачей будет обеспечить честность и одинаковость системы для всех частей.

Как ранее писал OBOZ.UA, мобилизованных привлекали к базовой общевойсковой подготовке без предварительного равномерного распределения. Решения принимались вручную, что часто вызывало неравномерное поступление бойцов и затрудняло формирование боеспособных подразделений.

Что включает базовая подготовка

Базовая общевойсковая подготовка остается ключевым этапом для всех мобилизованных, и программа охватывает широкий спектр практических навыков. Она построена так, чтобы максимально погрузить новобранцев в реальные условия службы.

На БЗВП военные осваивают огневую подготовку: это 137 часов занятий, более 900 боевых патронов и стрельба из различных типов оружия, включая гранаты. Тактическая подготовка включает действия в составе подразделения, ориентирование, марш-броски на 3 км и комплексные занятия с боевыми патронами днем и ночью.

Инженерная подготовка сосредотачивается на обустройстве позиций, маскировке, а также защите от дронов и тепловизоров. Отдельный блок посвящен тактической домедицинской помощи по алгоритму MARCH.

Как проходит обучение

Программа формирует 80% практики, включая работу с БПЛА, средствами радиоэлектронной борьбы и психологической подготовкой. Завершается курс трехдневным полевым выходом с имитацией боя, чтобы проверить, насколько новобранцы освоили материал и как работают в стрессовых условиях.

В 2025 году продолжительность БЗВП составит 51 день. Это шестая редакция программы, включающая 372 часа обучения: от индивидуальной подготовки до действий в составе подразделения и комплексных тактических занятий. В программу включены дни отдыха и время на административные вопросы, чтобы избежать истощения личного состава.

Обучение проводят ветераны-инструкторы с боевым опытом, доля которых в учебных центрах достигает 60–95 процентов. Подготовку организовывают как в учебных центрах Вооруженных сил Украины, так и в боевых бригадах или батальонах корпусов. Важно, что инструкторы бригады, в которую в дальнейшем отправится боец, участвуют во всех этапах обучения. Это позволяет сразу формировать навыки под конкретные условия службы.

