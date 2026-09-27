"Милосердие и здоровье" будет развивать STEM-образование для детей защитников

Общественная организация "Милосердие и здоровье" представила новое направление системной поддержки детей защитников Украины — программы STEM-образования, которые планируется распространить на различные регионы страны. Проект был представлен в ходе форума "Оборона 2027. Армия, технологии, индустрия", организованного Radio NV при соорганизации NAUDI.

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STEM-образование сочетает естественные науки, технологии, инженерию и математику с практической работой – программированием, робототехникой и созданием собственных технических проектов. Первый образовательный проект уже работает в Киеве, где STEM-программами охвачено более 100 детей. Следующий шаг — развитие таких программ в других городах и регионах Украины.

Особый приоритет программы — дети погибших защитников, а также военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену. Директор ОО "Милосердие и здоровье" Екатерина Богадельникова подчеркнула, что таким детям нужна не эпизодическая помощь, а долгосрочная поддержка в процессе взросления, обучения и выбора будущей профессии.

"Помощь этим детям должна быть системной, она не должна быть точечной, эпизодической. Именно для этого мы создавали проект "Лето без войны", а сейчас разрабатываем образовательный проект. Мы считаем, что самое важное, что мы можем дать нашим детям, — это поддержать их здоровье и дать им качественное образование. Потому что наши дети — это будущее нашей страны", — отметила Екатерина Богадельниковa.

По её словам, потеря одного из родителей означает для ребёнка потерю важной опоры. Поэтому задача организации — не только помочь справиться с последствиями войны, но и создавать возможности для развития ребёнка на протяжении его взросления, обучения и выбора профессии.

Отдельный акцент в новой программе сделан на инженерно-технологическом образовании. Дети получают возможность заниматься программированием и робототехникой, работать с технологиями, создавать собственные проекты, а также общаться со сверстниками и получать поддержку наставников.

"Учитывая, с какой скоростью развивается инженерно-технологический потенциал нашей страны, открывая такие школы, мы можем инвестировать в него, готовя будущих специалистов для этой сферы. Поддерживая детей наших Героев, мы продолжаем то, ради чего они боролись, — будущее Украины", — сказала Богадельникова.

Организация планирует привлекать к развитию программы украинский бизнес. Компании могут помогать оборудовать новые STEM-пространства и лаборатории, предоставлять помещения, финансировать работу преподавателей и обучение детей, а также участвовать в профориентационных и практических программах.

От восстановления к образованию

ОО "Милосердие и здоровье" работает в двух основных направлениях: физическая и психологическая реабилитация действующих военнослужащих и ветеранов, а также системная поддержка детей погибших защитников Украины, а также детей военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену.

Один из крупнейших детских проектов организации — "Лето без войны". За четыре года программой отдыха и восстановления охвачено более 6 тысяч детей, из них более 1,5 тысячи — летом 2026 года.

Новое образовательное направление призвано продолжить эту модель поддержки: от отдыха и восстановления — к системному образованию, профориентации и поддержке на пути к будущей профессии.

В ходе форума также был отмечен вклад генерального директора компании-участника NAUDI "Украинская бронетехника" Владислава Бельбаса в поддержку детских программ ОО "Милосердие и здоровье". Награду ему вручил Евгений Ерин.

Бельбас подчеркнул, что компания финансово поддерживает работу организации, тогда как разработкой и реализацией программ занимается команда ОО.

"То, что они делают, мы поддерживаем финансово, но мы не реализуем это физически. Всеми организационными вопросами занимается фонд, поэтому я хотел бы выразить благодарность Екатерине за ту работу, которую они выполняют с открытым сердцем", — отметил Владислав Бельбас.

По его словам, "Украинская бронетехника" также помогает военным, передает технику и участвует в благотворительных и донорских инициативах. В то же время компания стремится к тому, чтобы поддержка детей защитников стала примером для других представителей оборонной отрасли.

"Мы стараемся создать определенный прецедент, привлечь другие компании. Компаниям, работающим с оружием, мы хотели бы показать хороший пример", — сказал Бельбас.

ОО "Милосердие и здоровье" призывает украинский бизнес присоединиться к развитию нового образовательного направления — от оснащения STEM-пространств и поддержки преподавателей до создания практических и профориентационных программ для детей. Цель — постепенно сделать качественное STEM-образование доступным для детей защитников в разных регионах Украины.