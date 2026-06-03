'Метинвест' передал внедорожники боевым бригадам на Запорожском направлении

В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" "Метинвест" передал 13 автомобилей повышенной проходимости подразделениям, которые защищают Украину на Запорожском направлении.

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Адресная поддержка украинского войска на всех направлениях фронта – ключевой принцип милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". Каждый транш помощи от компании – ответ на конкретный запрос армии: защитить бойца, повысить его мобильность, обеспечить необходимым в нужный момент. Стальные укрытия, защита боевых машин и систем ПВО, спецпринадлежности, источники резервного питания, автомобили – далеко не полный перечень того, что Метинвест системно направляет на передовую, чтобы оборонцы могли эффективно действовать на самых горячих участках фронта.

В конце мая компания передала 13 новых полноприводных пикапов боевым бригадам, которые защищают страну на Запорожском направлении. Машины отобраны с учетом реальных условий фронтовой эксплуатации: прочная конструкция с высокой грузоподъемностью, большой клиренс, полный привод с понижающим рядом и блокировкой дифференциала – все это гарантирует уверенное движение как на дорогах, так и в условиях полного бездорожья. Такие характеристики – не излишек, а необходимость там, где от проходимости машины зависит жизнь экипажа.

И.о. генерального директора комбината "Запорожсталь" Тарас Шевченко лично передал ключи от 13 автомобилей Peugeot Landtrek представителям 16-й отдельной бригады поддержки, 260-й отдельной бригады ТрО "Хортица", 1223-го отдельного батальона поддержки, 433-го отдельного батальона беспилотных систем, батальона беспилотных систем "Шершни" 162-й отдельной механизированной бригады и 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дикое поле".

Компания направила 16,5 млн гривен на закупку партии пикапов для войска.

"Автомобиль на фронте – это инструмент выживания и победы. Надежная машина повышенной проходимости – это эвакуация раненого под огнем, своевременная доставка боеприпасов, стремительный маневр подразделения и быстрый отход после выполнения задачи. Метинвест передает не просто технику – мы передаем защитникам больше возможностей действовать эффективно и возвращаться живыми. Запрос армии на такие машины постоянный, и мы на него отвечаем", – отметил и.о. генерального директора "Запорожстали" Группы Метинвест, Герой Украины Тарас Шевченко.

Как отметил военнослужащий 260 отдельной бригады ТрО "Хортица" с позывным Байкер, главными преимуществами автомобилей является их маневренность и проходимость, которые позволяют развивать высокую скорость и избежать поражения fpv-дроном. На передовой такая помощь – незаменима.

"Искренне благодарны Метинвест за системную поддержку. Машины – это не просто техника: они позволяют лучше выполнять боевые задачи, ротации, подвоз БК, эвакуацию раненых. Наш батальон отличился на Запорожском направлении – пожалуй, самом горячем направлении фронта в Украине. Искренне благодарны всем неравнодушным людям и отзывчивым бизнесам, которые помогают украинской армии защищать родную землю Украины", – отметил водитель роты беспилотного комплекса батальона беспилотных систем "Шершни" 162 отдельной механизированной бригады на позывной Джим.

"Стальной фронт Рината Ахметова" – это милитарная инициатива, в рамках которой компании Рината Ахметова системно помогают Силам обороны Украины. Помощь адресная: каждый транш – это ответ на конкретный запрос военных. Инициатива обеспечивает защитников стальными укрытиями ("укрытиями"), защитой для боевой техники и систем ПВО и необходимым снаряжением.