'Менее чем за сутки оказался на полигоне': история с увольнением и мобилизацией экс-полицейского в Ужгороде получила продолжение

Скандальная история с уволенным на Закарпатье полицейским Иваном Белецким получила продолжение. Сотрудника полиции, которого недавно уволили со службы за передачу видеодоказательства унижения ветерана сотрудниками ТЦК в Ужгороде, мобилизовали и направили на обучение.

При этом жена Белецкого Ирина Пацкан утверждает, что ее муж нуждается в реабилитации после операции, данные об этом имели в ТЦК, к тому же Иван собирался мобилизоваться сам. Об этом женщина рассказала на своей странице в Facebook.

Мобилизовали и отправили на обучение менее чем за сутки

Ирина Пацкан 26 августа на своей странице рассказала, что ее мужа, экс-полицейского Ивана Белецкого, после увольнения за помощь ветерану в конфликте с ТЦК мобилизовали и отправили на обучение. Происходило все, как выразилась женщина, по ускоренной "спецпрограмме": на все ушло меньше суток времени. К тому же, по ее словам, в ТЦК не приняли во внимание медицинские документы, которые Белецкий имел при себе, и состояние его здоровья.

Пацкан опубликовала выписку из медкарты мужчины, подтверждающую, что 5 августа этого года ему провели операцию на плече: у мужчины диагностировали травму мышцы и сухожилия правого плеча, а также асептический некроз акромиального конца правой ключицы и гипертоническую болезнь сердца. После операции медики рекомендовали Белецкому на два месяца исключить физические нагрузки на правую руку. В целом же ограничить физические нагрузки он должен был на пять месяцев.

"Даже повязка на руке и шов, который еще не зажил, не были замечены ни врачами ВВК, ни работниками РТ ЦК. Также есть направление на стационарное лечение болезни Лайма в инфекционном отделении. Результаты исследования и выявления этой болезни сделаны 9 июля этого года (свои слова женщина подтвердила фото соответствующего документа. – Ред.), сделанные во время официального больничного, во время которого, кстати, его и уволили", – рассказала Ирина.

Она отметила, что все медицинские документы Белецкий заказным письмом направил в Ужгородский РТЦК и сообщил, что готов мобилизоваться после завершения реабилитации. Получение сотрудниками ТЦК этого письма подтверждено сообщением от "Укрпочты", которое получила семья.

"Ваня никогда не отказывался служить в армии и хотел мобилизоваться сам. Поэтому он вел переговоры с несколькими подразделениями ВСУ. У него также с собой было отношение к одному из них... Я знаю Ивана более 20 лет и с уверенностью могу сказать, что он всегда ответственно относился к работе, всегда готов прийти на помощь и он всегда готов защищать свою страну", – написала женщина, обвинив сотрудников ТЦК в двукратном игнорировании медицинских заключений и в попытке "сделать из Ивана беглеца и уклониста".

Что предшествовало

Об увольнении из рядов полиции Иван Билецкий сообщил сам 23 августа. Тогда на своей странице в Facebook он опубликовал видео, в котором рассказал, что руководство уволило его после того, как он помог инвалиду войны в конфликте с двумя военнослужащими Ужгородского РТЦК и СП. Белецкий отметил, что передал ветерану видеодоказательство унижения его работниками ТЦК, тогда как сами они утверждали обратное.

После этого Белецкого в Ужгороде задержали правоохранители в масках и форме без опознавательных знаков, мужчину доставили в ТЦК. Там заявили, что он якобы находился в розыске и не обновил данные.

Известно также, что в ТЦК Белецкого признали годным к военной службе.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 25 августа стало известно, что в Ривненской области мужчина умер в ТЦК. В тот же день появилась информация о смерти мобилизованного в Черкасской области: мужчина на ходу выпрыгнул из авто, которым его везли в учебный центр, впоследствии он умер в больнице.

